Çılgın Sayısal Loto'da kuponlarını dolduran şans oyunu severler, 21 Kasım 2020 Cumartesi gününe ilişkin sonuçları öğrenmek için internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor. Şimdiye kadar gerçekleştirilen 47 çekilişte 6 bilen çıkmazken 81 milyon 509 bin 613 TL'lik büyük ödül sahibini bekliyor. Sonuçları öğrenmek isteyenler de Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 21 Kasım 2020 Cumartesi | Çılgın Sayısal Loto Sonuç Sorgulama ekranı konularını araştırıyorlar. Detaylar ve daha fazlası haberimizde...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 21 KASIM 2020 CUMARTESİ

Milli Piyango Online internet sitesinde kazanan numaralar açıklandı.

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 18 Kasım Çarşamba: 08- 22-50-55-71-87- 18 (Joker)

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 21 Kasım Cumartesi: Haberimiz güncellenecektir.

21 Kasım Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Çılgın Sayısal Loto sonucunuzu öğrenmek için linke tıklayınız.

SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ İZLE

Çılgın Sayısal Loto çekilişi, Seda Sayan'ın sunumuyla TV8 ekranlarından yayınlanacak.

Çılgın Sayısal Loto çekilişini izlemek için tıklayınız.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NEDİR?

Müşterek bir havuz oyunu olan Çılgın Sayısal Lotoda her oyuncunun oynadığı oyun başına yaptığı ödeme karşılığında merkezi bilgisayar sistemine bir veya daha fazla numara kombinasyonu kaydedilir. Kaydedilen kombinasyonlar, kazanan kombinasyonu belirleyen bir çekilişe katılır. Kazananlar, 3’üncü madde hükümlerine göre belirlenir.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

Çılgın Sayısal Loto sonuçları çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılmaktadır. Ayrıca Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izlenebilmektedir.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto oyununda bir kolonda bulunan 90 numaradan 6 tanesi işaretlenmektedir. Tek kolon ücreti 3 TL'dir, birden fazla kolon işaretlenebilir.

SEN SEÇ

Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenektir. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

SİSTEM OYUNU NEDİR?

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6’dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..

Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.