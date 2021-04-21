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Çılgın sayısal loto sonuçları 21 Nisan 2021 Çarşamba | Sonuç sorgulama ekranı 

Çılgın Sayısal Loto'da heyecan dorukta. 21 Nisan Çarşamba günkü Çılgın Sayısal Loto'da kazandıran numaralar merak konusu oldu. İşte Çılgın sayısal loto sonuçları 21 Nisan 2021 Çarşamba | Sonuç sorgulama ekranı Detaylar haberimizde...

Çılgın sayısal loto sonuçları 21 Nisan 2021 Çarşamba | Sonuç sorgulama ekranı 

21 Nisan Çarşamba günkü Çılgın Sayısal Loto çekilişinde heyecan dorukta. Şans oyunuseverler Çılgın Sayısal Loto'nun 21 Nisan Çarşamba günkü çekilişinde kazandıran numaraları merak ediyor.  Peki Çılgın Sayısal Loto'nun 21 Nisan Çarşamba günkü çekilişinde kazandıran numaralar hangileri oldu? İşte Çılgın sayısal loto sonuçları 21 Nisan 2021 Çarşamba | Sonuç sorgulama ekranı Ayrıntılar haberimizde...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 21 NİSAN ÇARŞAMBA

21 Nisan Çarşamba günkü Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Çılgın sayısal loto sonuç sorgulama ekranı için tıklayınız:

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MERAK EDENLER İÇİN

19 NİSAN ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

19 Nisan Pazartesi günkü Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar:

12 23 56 79 82 86 05 (joker)

Çılgın Sayısal Loto'nun 19 Nisan Pazar akşamı yapılan çekilişinde 6 ve 5+1 bilen çıkmadı.

5 bilen 3 kişi 132.352,35 TL, 4 bilen 243 kişi 1.633,95 TL, 3 bilen 9 bin 33 kişi 109,85 TL ve 2 bilen 131 bin 769 kişi 11,25 TL kazandı.

Çılgın sayısal loto sonuçları 19 Nisan 2021 Pazartesi | Sonuç sorgulama ekranı 

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER YAPILIYOR?

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü yapılmaktadır. Çekilişler saat 21.30'da düzenleniyor. Dolayısıyla şans oyunuseverlerin saat 21.00'e kadar Çılgın Sayısal Loto oynama şansı oluyor.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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