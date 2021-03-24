24 Mart Çarşamba günkü Çılgın Sayısal Loto çekilişinde heyecan dorukta. Çılgın Sayısal Loto çekilişinde geçen haftadan devreden büyük ikramiye 129 milyon TL'yi geçti. Şans oyunuseverler Çılgın Sayısal Loto'nun 24 Mart Çarşamba günkü çekilişinde kazandıran numaraları merak ediyor. Peki Çılgın Sayısal Loto'nun 24 Mart Çarşamba günkü çekilişinde kazandıran numaralar hangileri oldu? İşte Çılgın sayısal loto sonuçları 24 Mart 2021 Çarşamba | Sonuç sorgulama ekranı Ayrıntılar haberimizde...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 24 MART 2021 ÇARŞAMBA

24 Mart Çarşamba günkü Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Çılgın sayısal loto sonuç sorgulama ekranı için tıklayınız:

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

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22 MART ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

22 Mart Pazartesi günkü Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar:

09 12 39 64 70 89 40 (joker)

Çılgın Sayısal Loto'nun 22 Mart Pazartesi günü yapılan çekilişinde 6 ve 5+1 bilen çıkmadı. Çılgın sayısal loto'da 5 bilen 2 kişi 212.126,20 TL, 4 bilen 249 kişi 1.703,80 TL, 3 bilen 9 bin 287 kişi 114,20 TL ve 2 bilen 148 bin 480 kişi 10,70 TL kazandı.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER YAPILIYOR?

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü yapılmaktadır. Çekilişler saat 21.30'da düzenleniyor. Dolayısıyla şans oyunuseverlerin saat 21.00'e kadar Çılgın Sayısal Loto oynama şansı oluyor.