Bir ülke şokta! Çifte mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildiTürkiye, Dünya Kupası aşkına Hollanda'yı konuk ediyor! 11'ler belli olduSon dakika | Sürpriz isimler dikkat çekti! İşte AK Parti'nin yeni yönetim kadrosu...AK Parti MKYK üyesi Fatma Güldemet Sarı kimdir? Kaç yaşında? Nereli?AK Parti MKYK üyesi Fatma Betül Sayan Kaya kimdir? Kaç yaşında? Nereli?Bahçeli'den flaş paylaşım: Cumhur İttifakı bunları çılgına çeviriyorAK Parti MKYK üyesi Ömer İleri kimdir?AK Parti MKYK üyesi Ömer Çelik kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Ömer Çelik evli mi?AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli?AK Parti MKYK üyesi Nurettin Canikli kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Çılgın sayısal loto sonuçları 24 Mart 2021 Çarşamba | Sonuç sorgulama ekranı 

Çılgın sayısal loto sonuçları 24 Mart 2021 Çarşamba | Sonuç sorgulama ekranı 

Çılgın Sayısal Loto çekilişinde geçen haftadan devreden büyük ikramiye 129 milyon TL'yi geçti. Çılgın Sayısal Loto'nun 24 Mart Çarşamba günkü çekilişinde çıkan kazandıran numaralar merak konusu oldu. İşte Çılgın sayısal loto sonuçları 24 Mart 2021 Çarşamba | Sonuç sorgulama ekranı Detaylar haberimizde...

Çılgın sayısal loto sonuçları 24 Mart 2021 Çarşamba | Sonuç sorgulama ekranı 

24 Mart Çarşamba günkü Çılgın Sayısal Loto çekilişinde heyecan dorukta. Çılgın Sayısal Loto çekilişinde geçen haftadan devreden büyük ikramiye 129 milyon TL'yi geçti.  Şans oyunuseverler Çılgın Sayısal Loto'nun 24 Mart Çarşamba günkü çekilişinde kazandıran numaraları merak ediyor. Peki Çılgın Sayısal Loto'nun 24 Mart Çarşamba  günkü çekilişinde kazandıran numaralar hangileri oldu? İşte Çılgın sayısal loto sonuçları 24 Mart 2021 Çarşamba | Sonuç sorgulama ekranı Ayrıntılar haberimizde...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 24 MART 2021 ÇARŞAMBA

24 Mart Çarşamba günkü Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Çılgın sayısal loto sonuç sorgulama ekranı için tıklayınız:

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MERAK EDENLER İÇİN

22 MART ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

 

22 Mart Pazartesi günkü Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar:

09 12 39 64 70 89 40 (joker)

Çılgın Sayısal Loto'nun 22 Mart Pazartesi günü yapılan çekilişinde 6 ve 5+1 bilen çıkmadı. Çılgın sayısal loto'da 5 bilen 2 kişi 212.126,20 TL, 4 bilen 249 kişi 1.703,80 TL, 3 bilen 9 bin 287 kişi 114,20 TL ve 2 bilen 148 bin 480 kişi 10,70 TL kazandı.

Çılgın sayısal loto sonuçları 22 Mart 2021 Pazartesi | Sonuç sorgulama ekranı 

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER YAPILIYOR?

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü yapılmaktadır. Çekilişler saat 21.30'da düzenleniyor. Dolayısıyla şans oyunuseverlerin saat 21.00'e kadar Çılgın Sayısal Loto oynama şansı oluyor.

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT