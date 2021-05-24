24 Mayıs Pazartesi günkü Çılgın Sayısal Loto çekilişinde heyecan dorukta. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 156 milyon TL'yi aştı. Bu kapsamda şans oyunuseverler Çılgın Sayısal Loto'nun 24 Mayıs Pazartesi günkü çekiliş sonucunu öğrenmek için arama yapıyor. Peki Çılgın Sayısal Loto'nun 24 Mayıs Pazartesi günkü çekilişinde kazandıran numaralar hangileri oldu? İşte Çılgın sayısal loto sonuçları 24 Mayıs 2021 Pazartesi | Sonuç sorgulama ekranı Ayrıntılar haberimizde...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 24 MAYIS PAZARTESİ

24 Mayıs Pazartesi günkü Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Çılgın sayısal loto sonuç sorgulama ekranı için tıklayınız:

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

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22 MAYIS ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

22 Mayıs 2021 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 56- 80-1-11-59-81-40 (Joker)

SAYISAL LOTO İSİM Mİ DEĞİŞTİRDİ?

Sayısal Loto’nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Milli Piyango Genel İdaresi tarafından oynatılan sayısal loto oyunları Türkiye Varlık Fonu (TVF) ile Sisal Şans İnteraktif Hizmetler ve Şans Oyunları Yatırımları AŞ arasındaki sözleşme kapsamında, yüklenici firma tarafından işler, 1 Ağustos itibarıyla devredildi.

Devrin ardından şans oyunlarının işleyişine yönelik tüm çalışmaları izleme ve denetleme yetkisi MPİ'de olacak.

Milli Piyango lisansı 2017'de 49 yıllığına TVF'ye devredilmişti. Bu modelle Milli Piyango lisansı Fon'da kalmaya devam edecek.

Yüklenici firmayla 10 yıllık sözleşme imzalanırken, süre sonunda kamuya en yüksek fayda sağlayacak şekilde model tekrar değerlendirilecek.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NEDİR?

Sayısal Loto, bir müşterek havuz oyunudur. Bu oyunda, her oyuncunun oynadığı oyun başına yaptığı ödeme karşılığında merkezi bilgisayar sistemine bir veya daha fazla numara kombinasyonu kaydedilir. Kaydedilen kombinasyonlar, kazanan kombinasyonu belirleyen bir çekilişe katılır. Kazananlar, 3’üncü madde hükümlerine göre belirlenir.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın sayısal loto oyununda bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir. Tek kolon ücreti 3 TL’dir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

SEN SEÇ

Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenektir. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

SİSTEM OYUNU NEDİR?

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6’dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..

Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

SAYISAL LOTODA İKRAMİYELERİN DAĞITILMASI

3.1 İkramiyeler aşağıdaki altı kategoriye ayrılmıştır:

a) Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır;

b) İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı rakamın “Joker” rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır;

c) Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı rakamın “Joker” rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır;

d) Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır;

e) Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır;

f) Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

3.2 Dağılım oranı, toplam cironun %55’ine eşittir.

İkramiye havuzu aşağıdaki yüzdelere bölünmüştür:

a) İkramiye havuzunun %13’ü birinci kategori kazananlarına;

b) İkramiye havuzunun %13’ü, ikinci kategori kazananlarına;

c) İkramiye havuzunun %8’i üçüncü kategori kazananlarına;

d) İkramiye havuzunun %8’i, dördüncü kategori kazananlarına;

e) İkramiye havuzunun %20’si beşinci kategori kazananlarına;

f) İkramiye havuzunun %30’u ise altıncı kategori kazananlarına;

Kalan %8, Özel Çekiliş Fonuna tahsis edilir (Madde 4.1).

İkramiye Dağıtım Oranı, Türkiye Varlık Fonu’nunu bilgilendirerek, Sisal Şans tarafından hedeflenen ikramiye oranının tutturulabilmesi amacıyla düşürülebilir veya maksimum %70’e kadar arttırılabilir.

İkramiye havuzunun kazanan kategorilere dağılımı uygun şekilde düzenlenir.

3.3 Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde kategori ikramiye havuzu, kazananlar arasında eşit miktarda bölüşülür.

3.4 Her çekilişte, birinci kategoriden kazananın çıkmaması halinde ilgili ikramiye havuzu, ilk kategoriden kazananın çıktığı çekilişe kadar bir sonraki çekilişin aynı ikramiye kategorisiyle birleştirilir.

3.5 Her çekilişte, ikinci kategoriden kazananın çıkmaması halinde ilgili ikramiye havuzu aşağıdaki şekilde bölüştürülür:

· Yüzde 50, sonraki çekilişte ilk kategori ikramiyesiyle birleştirilir;

· Yüzde 50, Büyük İkramiyeyi Yeniden Başlatma Yedek Fonunda toplanır (Madde 4.2).

3.6 Her çekilişte, ikinci kategorinin altındaki herhangi bir kategoriden kazananın çıkmaması halinde ilgili ikramiye havuzu, hemen altındaki kategorinin ikramiye havuzuna eklenir. En düşük kategoriden kazananın olmadığı durumlarda ise ilgili ikramiye havuzu, sonraki çekilişin ikramiye havuzunun tamamına eklenir.

3.7 Sisal Şans, istisnai durumlarda, TWF ile mutabık kalarak, Madde 3.8’de anlatıldığı üzere, bir yıl içinde birkaç kez; Madde 3.2’de belirtilen, normal şartlar altında ikramiye havuzu paylaşımından oluşacak ilk kategori ikramiye miktarından daha yüksek bir ikramiye miktarını destekleyebilir.

3.8 Bu istisnai durumlarda, ikinci kategori ikramiyesini kazanan olmaz ise, Madde 3.5’de bahsi geçen kural, aşağıda anlatıldığı şekilde uygulanır:

· Yüzde 50, Büyük İkramiyeyi Yeniden Başlatma Yedek Fonu’na aktarılır (Madde 4.2),

· Yüzde 50, Özel Çekiliş Fonu’na aktarılır (madde 4.1.).

3.9 Bu istisnai durumlarda, birinci kategoride duyurulan özel ikramiye miktarı, normal şartlarda Madde 3.2-a’da belirtilen birinci kategori ikramiye miktarına erişmeden kazanılırsa; iki miktar arasındaki fark, Özel Çekiliş Fonu’ndan karşılanır (Madde 4.1 ve Madde 3.8). Özel Çekiliş Fonu’nun, Sisal Şans’ın bu istisnai durum için koyduğu miktarı tamamıyla karşılayamaması durumunda, Şisal Sans farkı karşılar ve Özel Çekiliş Fonu yeterince biriktiğinde karşıladığı miktarı bu fondan alır.

Sisal Şans, istisnai çekilişte kazanılan özel ikramiye miktarı için ödediği avans miktarının tamamını geri aldığı an, Madde 3.5’te belirtilen ikramiye dağıtım oranlarına geri dönülür.