24 Şubat Çarşamba günkü Çılgın Sayısal Loto çekilişinde heyecan dorukta. Çılgın Sayısal Loto'nun 24 Şubat Çarşamba günkü çekilişinde büyük ikramiye 115 milyon TL'yi aştı. Çılgın Sayısal Loto oynayan kişiler kazandıran numaraları merak ediyor. Peki Çılgın Sayısal Loto'nun 24 Şubat Çarşamba günkü çekilişinde kazandıran numaralar hangileri oldu? İşte Çılgın sayısal loto sonuçları 24 Şubat 2021 Çarşamba| Sonuç sorgulama ekranı Ayrıntılar haberimizde...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 24 ŞUBAT 2021 ÇARŞAMBA

24 Şubat Çarşamba günkü Çılgın Sayısal Loto çekilişinde şanslı numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Çılgın sayısal loto sonuç sorgulama ekranı için tıklayınız:

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

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22 ŞUBAT ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

22 Şubat Pazartesi günkü Çılgın Sayısal Loto çekilişinde şanslı numaralar:

23 35 59 64 75 81 66 (joker)

Çılgın Sayısal Loto'nun 22 Şubat Pazartesi akşamı yapılan çekilişinde 6 ve 5+1 bilen çıkmadı.

Çılgın Sayısal Loto'da 5 bilen 1 kişi 397.905,00 TL, 4 bilen 205 kişi 1.941,00 TL, 3 bilen 8 bin 162 kişi 121,85 TL ve 2 bilen 130 bin 771 kişi 11,40 TL kazandı.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER YAPILIYOR?

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü yapılmaktadır. Çekilişler saat 21.30'da düzenleniyor. Dolayısıyla şans oyunuseverlerin saat 21.00'e kadar Çılgın Sayısal Loto oynama şansı oluyor.