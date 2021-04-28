28 Nisan Çarşamba günkü Çılgın Sayısal Loto çekilişinde heyecan dorukta. Çılgın Sayısal Loto'da önceki çekilişten devreden büyük ikramiye 146.252.523 TL oldu.. Bu kapsamda şans oyunuseverler Çılgın Sayısal Loto'nun 28 Nisan Çarşamba günkü çekilişinde kazandıran numaraları merak ediyor. Peki Çılgın Sayısal Loto'nun 28 Nisan Çarşamba günkü çekilişinde kazandıran numaralar hangileri oldu? İşte Çılgın sayısal loto sonuçları 28 Nisan 2021 Çarşamba | Sonuç sorgulama ekranı Ayrıntılar haberimizde...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 28 NİSAN ÇARŞAMBA

28 Nisan Çarşamba günkü Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Çılgın sayısal loto sonuç sorgulama ekranı için tıklayınız:

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

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26 NİSAN ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

26 Nisan Pazartesi günkü Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar: 03 34 42 52 66 70 28 (joker)

Çılgın Sayısal Loto'nun 26 Nisan Pazartesi akşamı yapılan çekilişinde 6, 5+1 ve 5 bilen çıkmadı.

4 bilen 274 kişi 2.932,85 TL, 3 bilen 9 bin 651 kişi 104,05 TL ve 2 bilen 144 bin 238 kişi 10,40 TL kazandı.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER YAPILIYOR?

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü yapılmaktadır. Çekilişler saat 21.30'da düzenleniyor. Dolayısıyla şans oyunuseverlerin saat 21.00'e kadar Çılgın Sayısal Loto oynama şansı oluyor.