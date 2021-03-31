31 Mart Çarşamba günkü Çılgın Sayısal Loto çekilişinde heyecan dorukta. Şans oyunuseverler Çılgın Sayısal Loto'nun 31 Mart Çarşamba günkü çekilişinde kazandıran numaraları merak ediyor. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 133 milyon TL'yi aştı. Peki Çılgın Sayısal Loto'nun 31 Mart Çarşamba günkü çekilişinde kazandıran numaralar hangileri oldu? İşte Çılgın sayısal loto sonuçları 31 Mart 2021 Çarşamba | Sonuç sorgulama ekranı Ayrıntılar haberimizde...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 31 MART 2021 ÇARŞAMBA

31 Mart Çarşamba günkü Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Çılgın sayısal loto sonuç sorgulama ekranı için tıklayınız:

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

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29 MART ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

29 Mart Pazartesi günkü Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar:

05 21 41 51 56 66 23 (Joker)

Çılgın Sayısal loto'nun 29 Mart Pazartesi akşamı yapılan çekilişinde 6 ve 5+1 bilen çıkmadı.

5 bilen 5 kişi 83.348,50 TL, 4 bilen 332 kişi 1.255,20 TL, 3 bilen 11 bin 247 kişi 92,60 TL ve 2 bilen 153 bin 368 kişi 10,15 TL kazandı.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER YAPILIYOR?

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü yapılmaktadır. Çekilişler saat 21.30'da düzenleniyor. Dolayısıyla şans oyunuseverlerin saat 21.00'e kadar Çılgın Sayısal Loto oynama şansı oluyor.