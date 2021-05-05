5 Mayıs Çarşamba günkü Çılgın Sayısal Loto çekilişinde heyecan dorukta. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 149 milyon TL'yi aştı Bu kapsamda şans oyunuseverler Çılgın Sayısal Loto'nun 5 Mayıs Çarşamba günkü çekiliş sonucunu öğrenmek için arama yapıyor. Peki Çılgın Sayısal Loto'nun 5 Mayıs Çarşamba günkü çekilişinde kazandıran numaralar hangileri oldu? İşte Çılgın sayısal loto sonuçları 5 Mayıs 2021 Çarşamba | Sonuç sorgulama ekranı Ayrıntılar haberimizde...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 5 MAYIS ÇARŞAMBA

5 Mayıs Çarşamba günkü Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar, belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Çılgın sayısal loto sonuç sorgulama ekranı için tıklayınız:

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

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3 MAYIS ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

3 Mayıs Pazartesi günkü Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar:

03 12 60 65 67 85 49 (joker)

Çılgın Sayısal Loto'nun 3 Mayıs Pazartesi akşamı yapılan çekilişinde 6, 5+1 ve 5 bilen çıkmadı.

4 bilen 122 kişi 4.147,05 TL, 3 bilen 5 bin 454 kişi 115,95 TL ve 2 bilen 87 bin 128 kişi 10,85 TL kazandı.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER YAPILIYOR?

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü yapılmaktadır. Çekilişler saat 21.30'da düzenleniyor. Dolayısıyla şans oyunuseverlerin saat 21.00'e kadar Çılgın Sayısal Loto oynama şansı oluyor.