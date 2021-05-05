Çılgın sayısal loto sonuçları 5 Mayıs 2021 Çarşamba | Sonuç sorgulama ekranı
Çılgın Sayısal Loto'da heyecan dorukta. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 149 milyon TL'yi aştı. Çılgın Sayısal Loto'da kazandıran numaralar merak konusu oldu. İşte Çılgın sayısal loto sonuçları 5 Mayıs 2021 Çarşamba | Sonuç sorgulama ekranı Detaylar haberimizde...
5 Mayıs Çarşamba günkü Çılgın Sayısal Loto çekilişinde heyecan dorukta. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 149 milyon TL'yi aştı Bu kapsamda şans oyunuseverler Çılgın Sayısal Loto'nun 5 Mayıs Çarşamba günkü çekiliş sonucunu öğrenmek için arama yapıyor. Peki Çılgın Sayısal Loto'nun 5 Mayıs Çarşamba günkü çekilişinde kazandıran numaralar hangileri oldu? İşte Çılgın sayısal loto sonuçları 5 Mayıs 2021 Çarşamba | Sonuç sorgulama ekranı Ayrıntılar haberimizde...
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 5 MAYIS ÇARŞAMBA
5 Mayıs Çarşamba günkü Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar, belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI
Çılgın sayısal loto sonuç sorgulama ekranı için tıklayınız:
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI
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3 MAYIS ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
3 Mayıs Pazartesi günkü Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar:
03 12 60 65 67 85 49 (joker)
Çılgın Sayısal Loto'nun 3 Mayıs Pazartesi akşamı yapılan çekilişinde 6, 5+1 ve 5 bilen çıkmadı.
4 bilen 122 kişi 4.147,05 TL, 3 bilen 5 bin 454 kişi 115,95 TL ve 2 bilen 87 bin 128 kişi 10,85 TL kazandı.
ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER YAPILIYOR?
Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü yapılmaktadır. Çekilişler saat 21.30'da düzenleniyor. Dolayısıyla şans oyunuseverlerin saat 21.00'e kadar Çılgın Sayısal Loto oynama şansı oluyor.