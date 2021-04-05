5 Nisan Pazartesi günkü Çılgın Sayısal Loto çekilişinde heyecan dorukta. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 135 milyon TL'yi aşmış durumda. Şans oyunuseverler Çılgın Sayısal Loto'nun 5 Nisan Pazartesi günkü çekilişinde kazandıran numaraları merak ediyor. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 133 milyon TL'yi aştı. Peki Çılgın Sayısal Loto'nun 5 Nisan Pazartesi günkü çekilişinde kazandıran numaralar hangileri oldu? İşte Çılgın sayısal loto sonuçları 5 Nisan 2021 Pazartesi | Sonuç sorgulama ekranı Ayrıntılar haberimizde...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 5 NİSAN PAZARTESİ

5 Nisan Pazartesi günkü Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Çılgın sayısal loto sonuç sorgulama ekranı için tıklayınız:

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

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3 NİSAN ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

3 Nisan 2021 Cumartesi gününe ilişkin Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı.

3 Nisan Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 8 - 34 - 39- 65 - 72 - 73 - 11 (joker)

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER YAPILIYOR?

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü yapılmaktadır. Çekilişler saat 21.30'da düzenleniyor. Dolayısıyla şans oyunuseverlerin saat 21.00'e kadar Çılgın Sayısal Loto oynama şansı oluyor.