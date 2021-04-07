7 Nisan Çarşamba günkü Çılgın Sayısal Loto çekilişinde heyecan dorukta. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 135 milyon TL'yi aşmış durumda. Şans oyunuseverler Çılgın Sayısal Loto'nun 7 Nisan Çarşamba günkü çekilişinde kazandıran numaraları merak ediyor. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 133 milyon TL'yi aştı. Peki Çılgın Sayısal Loto'nun 7 Nisan Çarşamba günkü çekilişinde kazandıran numaralar hangileri oldu? İşte Çılgın sayısal loto sonuçları 7 Nisan 2021 Çarşamba | Sonuç sorgulama ekranı Ayrıntılar haberimizde...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 7 NİSAN ÇARŞAMBA

7 Nisan Çarşamba günkü Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Çılgın sayısal loto sonuç sorgulama ekranı için tıklayınız:

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

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5 NİSAN ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

5 Nisan Pazartesi günkü Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar:

19 35 39 62 64 86 90 (joker)

Çılgın Sayısal Loto'nun 5 Nisan Pazartesi akşamı yapılan çekilişinde 6 ve 5+1 bilen çıkmadı.

Çılgın Sayısal Loto'da 5 bilen 4 kişi 101.607,75 TL, 4 bilen 218 kişi 1.864,35 TL, 3 bilen 8 bin 847 kişi 114,80 TL ve 2 bilen 138 bin 482 kişi 11,00 TL kazandı.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER YAPILIYOR?

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü yapılmaktadır. Çekilişler saat 21.30'da düzenleniyor. Dolayısıyla şans oyunuseverlerin saat 21.00'e kadar Çılgın Sayısal Loto oynama şansı oluyor.