Çılgın Sedat Candan Erçetin'e ateş püskürdü! Beylükdüzü'ndeki evinde çıkan yangın sebebiyle neredeyse her şeyi küle dönen şarkıcı Çılgın Sedat, katıldığı bir programda Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği başkanı Candan Erçetin'e sitem etti.

1 7 Geçtiğimiz haftalarda evinde yangın çıkan Çılgın Sedat, katıldığı programda yaşadığı süreci anlattı.