Çilimli’ye 13 hektar alan üzerinde Millet Bahçesi

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Çilimli Belediyesi tarafından 13 hektar alan üzerinde yapılan millet bahçesinde sona doğru geliniyor.

Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz seçim vaatlerini bir bir yerine getiriyor. Çilimli'de 13 hektar alan üzerinde yapımı devam eden millet bahçesi kısa bir süre sonra tamamlanacak. Başkan Yavuz, Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu'na millet bahçesini gezdirdi. Muhsin Yavuz, "İlçemizde halkımızın kullanımına sunmaya hazırlandığımız Millet Bahçesi çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyoruz. İçerisinde yürüyüş yolları, piknik alanlarının yanı sıra kıraathane, ibadethane, büfe, tuvalet, ağaç ve bitkiler ile çocuk oyun alanları paintball alına bulunacak" dedi.

Milletvekili Öztürk "Çilimli Belediyemiz tarafından vatandaşlarımızın hizmetine açılacak olan millet bahçesinde incelemelerde bulunduk. Yeşil alanlar, yürüyüş ve dinlenme yerleri gibi sosyal alanların bulunacağı millet bahçesinin yapımında büyük emekleri olan başkanımız Muhsin Yavuz ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)