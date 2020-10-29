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Çilingirle kapıyı açtırdı! İçeri girip eşinin canını aldı

Çankırı'da 3 çocuk annesi Gülay Açıkgöz'den 1 ay önce boşanan Mesut Açıkgöz, evine geldiği eski eşinin kapısını çilingir yardımıyla açtı. Ardından içeri giren gözü dönmüş koca silahıyla eski eşini vurdu. Olayın ardından zanlı emniyete verdiği ifade ile tutuklanırken kadının ise hayatını kaybettiği belirtildi.

Çankırı'da Mesut Açıkgöz isimli bir kişi, 1 ay önce boşandığı 40 yaşındaki Gülay Açıkgöz'ün kaldığı evin kapısını çilingirle açtırıp yanında getirdiği silahla eski eşini öldürdü. Olayın ardından zanlı suçunu itiraf edip mahkeme kararıyla tutuklanıp cezaevine gönderilirken Gülay Açıkgöz'ün ise yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Çankırı merkez Buğday Pazarı Mahallesi Yapraklı Bulvarı'ndaki bir ikamette gerçekleşen olayda yaklaşık 1 ay önce eşinden boşanan üç çocuk annesi Gülay Açıkgöz (40), Adana'dan ayrılarak Çankırı'da ikamet eden ablasına komşu olduktan sonra işe başladı.

Çilingirle kapıyı açtırdı! İçeri girip eşinin canını aldı

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Adana'dan Çankırı'ya eski eşiyle barışmak için gelen Mesut Açıkgöz, çilingir yardımıyla söz konusu eve girdi. Burada Gülay Açıkgöz ile tartışan cani koca, yanında getirdiği silahla eski eşini vurdu. Ardından olay yerinden ayrılan Mesut Açıkgöz, kaçtığı Adana'da emniyet ekiplerine suçunu itiraf ederek teslim oldu. İfade üzerine Çankırı'daki adrese giden ekipler, Gülay Açıkgöz'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.
 

Çilingirle kapıyı açtırdı! İçeri girip eşinin canını aldı

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Adana Emniyet Müdürlüğüne teslim olan Mesut Açıkgöz, işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü Çankırı'ya gönderildi. Burada da ifadesi alınan Mesut Açıkgöz, çıkarıldığı mahkemece 'tasarlayarak kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Okan Gül
Video Editörü


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