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Cillop ne demek, TDK'ya göre Cillop kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Cillop kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Cillop ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Cillop nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Cillop kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Cillop ne demek, TDK'ya göre Cillop kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Cillop ne demek? Cillop TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi cillop kelimesi. Peki cillop ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre cillop nedir, cillop kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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CİLLOP NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Cillop kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre cillop kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Parlak, pürüzsüz, tertemiz
- Yeni

CİLLOP KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- cillop gibi

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