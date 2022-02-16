Cilt Bakımı ve Temel Makyajcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Cilt Bakımı ve Temel Makyajcısı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Cilt Bakımı ve Temel Makyajcısı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Cilt Bakımı ve Temel Makyajcısı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Cilt Bakımı ve Temel Makyajcısı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Cilt Bakımı ve Temel Makyajcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Cilt Bakımı ve Temel Makyajcısı Maaşları

Cilt Bakımı ve Temel Makyajcısı maaşı ortalama olarak aylık 8250_TL'dir. En düşük Cilt Bakımı ve Temel Makyajcısı maaşı 6950_TL, En yüksek ise 9550_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Cilt Bakımı ve Temel Makyajcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5142.25

Meslek Adı :

Cilt Bakımı ve Temel Makyajcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Kuaförler, Güzellik Uzmanları Ve İlgili Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Güzellik Uzmanları Ve İlgili Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Cildi ve vücudu analiz ederek, cildin ve vücudun ihtiyacı olan bakıma uygun araç-gereç ve ekipmanları seçen, etkin bir biçimde kullanarak makyaj ve cilt bakımlarını belirli bir süre içerisinde kendi başına yapma bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Cilt Bakımı ve Temel Makyajcısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş planı yapmak

b) Kişisel hazırlık ve hijyen yapmak

c) Salon hazırlığı ve hijyeni yapmak

d) Müşteriyi karşılamak ve uğurlamak

e) Dekolteye ve yüze masaj uygulamak

f) Kozmetik ürünleri analiz etmek

g) Cilt bakımı kozmetiklerini uygulamak

h) Ağız ve diş bakımı kozmetiklerini uygulamak

i) Makyaj kozmetiklerini uygulamak

j) Cilt tiplerine bakım yapmak

k) Özel cilt bakımı tekniklerini uygulamak

l) Temel Makyaj ilkelerini analiz etmek

m) Kaş ve kirpik şekillendirmek

n) Makyaj yapmak

o) Vücut analizi yapmak

p) Müşteri özelliklerini belirlemek

q) Müşteri memnuniyetini artırmak

r) Müşteriyle sağlıklı iletişim kurmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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