Cilt hastası Töre iyileşmek istiyor

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yaşayan ve doğuştan iktiyozis hastası olan Refik Töre, tedavi olup sağlığına kavuşmak istiyor.

Şemdinli ilçesine bağlı Tatlıca köyünde yaşayan Refik Töre, cilt hastası olarak dünyaya geldi. Havaların sıcak olduğu dönemde aşırı rahatsız olan Töre, düzenli olmasa da Ankara Numune Hastanesinde tedavisini sürdürüyor. Yakalandığı cilt hastalığının dünyada çok nadir görülen bir hastalık olduğunu belirten Töre, "Ben 29 yaşındayım. Bu şekilde insanlar bana farklı gözle bakıyorlar. Bazıları benim yüzümü görünce tiksiniyor. Nerdeyse midesi bulanıyor. Bende sokaklardan gelip geçince çok hızlı bir şekilde geçiyorum. Sağlık Bakanlığından ve hayırsever iş adamlarından tek isteğim, tedavi konusunda bana yardımcı olmalarıdır. Benim her türlü ihtiyacımla şimdi annem ve babam ilgileniyor. Onlar da ölse kim bakacak bana, nasıl yaşayacağım?" dedi.

6 kardeş olduklarını dile getiren Töre; "Benden büyük ablamda engelli, yürüyemiyor. Babam geçimimizi çiftçilikle sağlıyor. Ben her ay Ankara'ya gidip tedavim için ilaç almam gerekiyor. Yalnız çoğu zaman tedavim maddi imkansızlıklar yüzünden aksıyor. Bilet parasını bulamıyorum. Sağlık Bakanlığı ve hayırsever iş adamlarından tedavim için yardım ve destek istiyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA