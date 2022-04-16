Cilt Ve Vücut Bakımı Teknikleri Uygulayıcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Cilt Ve Vücut Bakımı Teknikleri Uygulayıcısı görev tanımı nedir, Cilt Ve Vücut Bakımı Teknikleri Uygulayıcısı ne iş yapar, Cilt Ve Vücut Bakımı Teknikleri Uygulayıcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Cilt Ve Vücut Bakımı Teknikleri Uygulayıcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Cilt Ve Vücut Bakımı Teknikleri Uygulayıcısı Tanımı;

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Cilt Ve Vücut Bakımı Teknikleri Uygulayıcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Cilt Ve Vücut Bakımı Teknikleri Uygulayıcısı Maaşları

Cilt Ve Vücut Bakımı Teknikleri Uygulayıcısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Cilt Ve Vücut Bakımı Teknikleri Uygulayıcısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Cilt Ve Vücut Bakımı Teknikleri Uygulayıcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5142.27

Meslek Adı :

Cilt Ve Vücut Bakımı Teknikleri Uygulayıcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Kuaförler, Güzellik Uzmanları Ve İlgili Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Güzellik Uzmanları Ve İlgili Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Cilt ve vücut bakımı yaparken cilde uygun ürün seçmek hijyen ve sağlık kurallarına uygun bir şekilde, cilt temizliği ve vücut bakımı uygulamasına ilişkin olan işlemleri, belirli bir süre içerisinde, kendi başına yapma bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Cilt Ve Vücut Bakımı Teknikleri Uygulayıcısı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Saç ve cilt analizi yapmak,

b) Kişisel hazırlık ve hijyen yapmak,

c) Salon hazırlığı ve hijyeni yapmak,

d) Müşteriyi karşılamak ve uğurlamak,

e) Klasik masaj teknikleri uygulamak,

f) Dekolteye ve yüze masaj uygulamak,

g) Kozmetik ürünleri analiz etmek,

h) Cilt bakımı kozmetiklerini uygulamak,

i) Vücut bakımı kozmetiklerini uygulamak,

j) Ağız ve diş bakımı kozmetiklerini uygulamak,

k) El ayak bakımı kozmetiklerini uygulamak,

l) Cilt tiplerine bakım yapmak,

m) Özel cilt bakımı tekniklerini uygulamak,

n) Depilasyon yapmak,

o) Epilasyon yapmak,

p) Kaş ve kirpik şekillendirmek,

q) Vücut analizi yapmak,

r) Kozmetik ve doğal ürünlerle vücut bakımı yapmak ,

s) Elektrik akım sistemleri ile vücut bakımı yapmak,

t) Vakum ve basınçlı cihazlarla vücut bakımı yapmak,

u) Oksijen ve ozon terapisi uygulamak

v) Isı sistemleriyle vücut bakımı yapmak

w) Destekleyici vücut bakımları yapmak x) Müşteri özelliklerini belirlemek

y) Müşteri memnuniyetini artırmak,

z) Müşteriyle sağlıklı iletişim kurmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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