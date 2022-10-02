Ciltçi - Mücellit (Elle) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ciltçi - Mücellit (Elle) görev tanımı nedir, Ciltçi - Mücellit (Elle) ne iş yapar, Ciltçi - Mücellit (Elle) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ciltçi - Mücellit (Elle) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ciltçi - Mücellit (Elle) Tanımı;

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Ciltçi - Mücellit (Elle) Maaşı Ne Kadar? 2022 Ciltçi - Mücellit (Elle) Maaşları

Ciltçi - Mücellit (Elle) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Ciltçi - Mücellit (Elle) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ciltçi - Mücellit (Elle) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7323.01

Meslek Adı :

Ciltçi - Mücellit (Elle)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Baskı Tamamlama Ve Ciltleme İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kitapların elle ciltlenmesinde yer alan işlerin tamamını veya bir kısmını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ciltçi- Mücellit (Elle) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Basılmış kağıtları katlar ve bunlarla birer forma teşkil etmek,

b) Formaları toplayıp sırasına koymak ve düzenlemek,

c) Formaları birbirine dikerek cildi kabaca hazırlamak,

d) Dikilmiş olan bu kaba cildi bir el presinde sıkıştırarak istenildiği kadar inceltmek,

e) Sayfa kenarlarını isteğe göre tıraşlamak, düzeltmek veya yuvarlatmak,

f) Cildin arka kenarlarını bombelendirmek,

g) Cilt kapağına yapışacak kapak sayfalarını yapmak,

h) Cildin arka kenarına cilt kapağının tutturulacağı bez veya kağıt bantlar yapıştırmak,

i) Cilt kapaklarını hazırlayıp bunları kapak sayfalarıyla bez veya kağıt bantlara tutkallamak,

j) Cildi prese koyup kurumaya terk etmek,

k) Bazı işleri makineyle yapabilir. Cilt kapakları üzerine desenler ve isimler basabilir ve cilt kenarlarını tek veya birkaç renkli veya altın yaldızlı olarak süsleyebilir. Bozulmuş veya yırtılmış ciltleri de tamir edebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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