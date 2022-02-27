Ciltçi ( Mücellit ) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Ciltçi ( Mücellit ) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Ciltçi ( Mücellit ) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Ciltçi ( Mücellit ) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Ciltçi ( Mücellit ) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Ciltçi ( Mücellit ) Maaşı Ne Kadar? 2022 Ciltçi ( Mücellit ) Maaşları

Ciltçi ( Mücellit ) maaşı ortalama olarak aylık 9050_TL'dir. En düşük Ciltçi ( Mücellit ) maaşı 7750_TL, En yüksek ise 10350_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ciltçi ( Mücellit ) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7323.04

Meslek Adı :

Ciltçi ( Mücellit )

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Baskı Tamamlama Ve Ciltleme İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ciltçi( Mücellit) her türlü ciltlemeyle ilgili hazırlıkları ve ciltleme işlemlerini el ya da makine ve ekipman kullanarak, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Araç, gereç ve ekipman ihtiyacını belirlemek,

b) Çalışılan alanın temizliğini ve düzenini sağlamak,

c) Makine ve ekipmanın periyodik bakımının yapılmasını sağlamak,

d) Kırım, delik zımba (perforaj), harman, tamirat ve sayfaları bütünleştirme gibi cilt öncesi hazırlık işlemlerini yapmak,

e) Kapak sert malzemesini ve kapak kaplama malzemesini kesmek,

f) Yapıştırıcıyı hazırlamak ve kaplama malzemesine sürmek,

g) Sert malzeme ile kaplama malzemesini birleştirmek,

h) Kapağa ıstaka çekmek, yazı yazmak ve süslemek,

i) Yan ve sırt kağıdını yapıştırmak,

j) Sayfaları preslemek, ağız, etek ve baş kesimi yapmak, kambura yapmak,

k) Şeraze, kurdela ve kapak takmak,

l) Karton kapaklı cilt yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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