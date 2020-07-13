Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan yardım geçişleri sürüyor

HATAY (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan, savaş mağduru Suriyeliler için insani yardımların gönderilmesi devam ediyor.

Türkiye ve diğer ülkelerde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarınca temin edilen yardım malzemelerini taşıyan tırlar, Cilvegözü Sınır Kapısı ile Bab-el Hava Sınır Kapısı arasındaki ara bölgeye gidiyor.

Suriye tarafına geçen tırlar, yüklerini ara bölgedeki araçlara aktarıp dönüyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın Reyhanlı ilçesindeki Lojistik Merkezi'nde hazırlanan gıda malzemesiyle dolu yardım tırları İdlib'e uğurlandı.

Vakfın Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İdlibli sivillere Cilvegözü Sınır Kapısı üzerinden son bir haftada 37 yardım tırı gönderdiklerini söyledi.

"Yardım paketlerinin içinde gıda, hijyen paketi ve giyim ürünleri yer alıyor." diyen Tosun, Reyhanlı'daki lojistik merkezinde hazırladıkları yardımların, Suriye'nin İdlib tarafında ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldığını belirtti.

Tosun, İdlib'teki ihtiyaç sahibi ailelere yardımların süreceğini sözlerine ekledi.

Öte yandan, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan yardım ve çeşitli eşya taşıyan tırların geçişlerinin devam ettiği görüldü.

















Kaynak: AA