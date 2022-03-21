Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Teknikeri görev tanımı nedir, Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Teknikeri ne iş yapar, Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Teknikeri Tanımı;

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Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Teknikeri Maaşları

Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Teknikeri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Teknikeri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3142.60

Meslek Adı :

Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Tarım Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çim alanların tesisi, bakımı, onarımı ve sürdürülebilirliğini sağlayan, arazi ölçümleri, sulama sistemleri, gübreleme, bakım onarım hastalık ve zararlılarla mücadele çalışmalarını yürüten kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Teknikeri, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Arazi tesviye ve arazi ölçümlerini yapmak,

b) Drenaj altyapısı ile ilgili çalışmalar yapmak,

c) Toprağın hazırlanması işlemini yönetmek /nezaret etmek,

d) Ekim işlemlerini yapmak,

e) Gübreleme ihtiyacını belirlemek ve uygulamak,

f) Biçme işlemlerini yapmak,

g) Sulama sistemlerini kurmak ve sulama yapmak,

h) Çim alanlardaki hastalık zararlı ve yabancı otları tanımak ve mücadele etmek,

i) Çim alanların bakım ve onarımını yapmak, j) Vejetasyon süresince bitkileri izleyerek gerekli bakım işlerinin yapılmasını sağlamak,

k) Çalışma alanında kullanacağı bitkilerin pazarlamasını yapmak,

l) Alan uygulama çalışmalarında metraj ve maliyet hesaplarını çıkarmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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