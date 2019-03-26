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Çim biçerken uçurumdan düşen işçi öldü

Gaziantep'te çim biçerken 12 metrelik uçurumdan düşen işçi hayatını kaybetti.

Çim biçerken uçurumdan düşen işçi öldü

Gaziantep'te çim biçerken 12 metrelik uçurumdan düşen işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Alleben Göleti civarında çim kesen belediye işçisi Murat Budak, arkasında yaklaşık 12 metre yükseklikteki uçurumu fark etmedi. Ayağı kayan işçi, dengesini kaybederek düştü. Kafasının üstüne düşen işçi olay yerinde hayatını kaybetti. İşçinin cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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