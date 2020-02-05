Alanyaspor Galatasaray maç sonucu | Alanyaspor Galatasaray maç özeti

Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Galatasaray'ı ağırladı.

Alanyaspor sahasından 21. dakikada Bakasetas'in, 55. dakikada Junior Fernandes'in attığı gol sonucunda 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Alanyaspor, Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek yarı final için avantajı aldı.

ALANYASPOR GALATASARAY MAÇINDAN DAKİKALAR

3' Mücadelenin ilk dakikaları orta alanda karşılıklı top kayıplarıyla geçiliyor.

8' Galatasaray kısa paslarla Aytemiz Alanyaspor savunmasında açık bulmaya çalışıyor.

14' İlk 15 dakika geride kalırken, iki takımda kontrollü bir oyun sergiliyor.

16' Anastasios Bakasetas'ın sol köşeden kullandığı korneri Galatasaray savunması uzaklaştırıyor.

18' Jimmy Durmaz ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören noktadan çok sert vuruyor, top direkten oyun alanına dönüyor.

20' GOLLL!! Anastasios Bakasetas golü atıyor. Sağ köşeden kullanılan korneri Galatasaray savunması uzaklaştırıyor. Top ceza sahası yayı üzerinde Anastasios Bakasetas'ın önünde kalıyor. Anastasios Bakasetas bekletmeden vuruyor ve topu ağlarla buluşturuyor. Aytemiz Alanyaspor 1-0 Galatasaray.

22' Yacine Bammou, Jimmy Durmaz'a yaptığı sert müdahele sonrası sarı kart görüyor.

29' Efecan Karaca sağ kanattan ceza alanına ortalıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

32' Şener Özbayraklı, Manolis Siopis ile girdiği ikili mücadele sonrasında rakibine yaptığı sert hareket sonrası sarı kart görüyor.

33' Giorgos Tzavellas, Jimmy Durmaz'a yaptığı müdahele sonrasında sarı kart görüyor.

39' Sağ kanattan gelişen Aytemiz Alanyaspor hücumunda Efecan Karaca ceza sahasına ortalıyor ancak Yacine Bammou, Ahmet Çalık'a faul yapıyor.

44' Yacine Bammou ve Şener Özbayraklı arasında kısa süreli bir tartışma yaşanıyor. Oyun kısa bir süreliğine duruyor.

45' Henry Onyekuru'nun sol kanattan ceza sahasına gönderdiği ortaya Younes Belhanda kafa vuruşunu yapıyor ancak top yandan auta gidiyor.

45' İlk yarının normal süresine en az 3 dakika ilave ediliyor.

45' Taylan Antalyalı, Ceyhun Gülselam'a yaptığı müdahele sonrasında sarı kart görüyor.

45' Steven Caulker, Marcao'ya yaptığı müdahele sonrasında sarı kart gören oyuncu oluyor.

46' Aytemiz Alanyaspor'da ilk oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Yacine Bammou yerine Junior Fernandes oyuna dahil oluyor.

46' Galatasaray'da ilk oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Martin Linnes yerini Mariano Filho'ya bırakıyor.

46' Younes Belhanda yayın üzerinden kaleyi deniyor ancak top auta gidiyor.

50' Efecan Karaca'nın pasıyla ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Anastasios Bakasetas yerden sert vuruyor ancak kaleci Okan Koçuk gole izin vermiyor.

50' Ceyhun Gülselam, Jimmy Durmaz'a yaptığı sert müdahele sonrasında sarı kart görüyor.

55' GOLLL!! Junior Fernandes golü atan oyuncu oluyor. Sağ köşeden kullanılan kornerde Steven Caulker kafayla topu Junior Fernandes'e indiriyor. Junior Fernandes topu göğsüyle kontrol edip şık bir rövaşatayla golü buluyor. Aytemiz Alanyaspor 2-0 Galatasaray.

62' Galatasaray'da ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Adem Büyük, Jesse Sekidika'nın yerine oyuna dahil oluyor.

63' Taylan Antalyalı sağ kanattan yerden ceza sahasına gönderiyor, Mario Lemina gelişine yerden vuruyor kaleci Marafona son anda topu ayaklarıyla kurtarıyor.

70. dakikada Jimmy Durmaz’ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda kaleci Okan topu kontrol etti.

Alanyaspor, Galatasaray'ı 2-0 yenerek yarı final için avantajı aldı.