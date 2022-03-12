Çim Saha Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Çim Saha Görevlisi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Çim Saha Görevlisi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Çim Saha Görevlisi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Çim Saha Görevlisi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Çim Saha Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Çim Saha Görevlisi Maaşları

Çim Saha Görevlisi maaşı ortalama olarak aylık 8950_TL'dir. En düşük Çim Saha Görevlisi maaşı 7650_TL, En yüksek ise 10250_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çim Saha Görevlisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9214.01

Meslek Adı :

Çim Saha Görevlisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Tarım, Ormancılık Ve Balıkçılık Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tarım, Ormancılık Ve Balıkçılık Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Bahçe Ve Bahçe Bitkileri İşlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Yeşil alanların çim saha olarak hazırlanmasına olanak sağlamak için her türlü çimin ekilmesi biçilmesi ve spor sahaları olarak hazırlanması işlemlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Çim Saha Görevlisi, çalışılan birimin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çim sahanın genel bakımının yapılması için hazırlık yapmak,

b) Gerektiğinde çimleri seyreltmek,

c) Makinelerle çimlerin köklerini havalandırmak,

d) Sahalardaki zayıf noktalara çim ekmek, kum ve gübre dökmek,

e) Çimleri sulamak ve silindir çekmek,

f) Yaz aylarında düzenli olarak sahaların biçilmesi işlemini yapmak,

g) Çimleri yabani otların sarmaması için ayıklama yapmak,

h) Sahalardaki çimlerin toprakaltı böceklerden korunması için ilaçlama yapmak ,

i) Çim sahaları oyun oynamaya elverişli hale getirmek,

j) Çim sahada oynanacak oyun türüne göre çizgileri çizmek,

k) Çim biçme makinelerinin bakım-onarım, tamir ve muhafazasını sağlamak,

l) Çim sahalarda gerekli olan malzemelerin bakım-onarım, tamir ve muhafazasını sağlamak,

m) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Çim Saha Görevlisi maaşlarına ek sizlerde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?