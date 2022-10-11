Çımacı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Çımacı görev tanımı nedir, Çımacı ne iş yapar, Çımacı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Çımacı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çımacı Tanımı;

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Çımacı Maaşı Ne Kadar? 2022 Çımacı Maaşları

Çımacı maaşı ortalama aylık 6050 _TL’dir. En düşük Çımacı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çımacı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8350.15

Meslek Adı :

Çımacı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Gemi Güverte Tayfaları Ve İlgili Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Gemi Güverte Tayfaları Ve İlgili Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Gemilerin iskeleye yanaştığı sırada halatı bağlayan ve ayrılırken de salıveren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Çımacı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Gemilerin tarifede belirtilen varış zamanından önce iskelede hazır bulunmak,

b) Gemi iskeleye yanaştığında halatı almak, bağlama noktasına takmak,

c) Gemi iskeleden ayrılırken halatı çıkarmak ve gemiciye vermek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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