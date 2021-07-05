Cimbom aradığı 10 numarayı buldu! Stanciu harekatı

Başkan Burak Elmas'ın mali problemleri aştıktan sonraki tek hedefinin kaliteli bir kadro kurmak olduğu biliniyordu. Bu kapsamda yıldız bir 10 numaranın peşinde koştuğu bildirilen Burak Elmas'ın gündeminde Slavia Prag'ın orta sahası Nicolae Stanciu olduğu belirtildi. Çek basınına göre oyuncu Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor.

PİYASA DEĞERİ 7 MİLYON EURO

28 yaşındaki Rumen futbolcu 2019 yılında Çek Cumhuriyeti Ligi takımlarından Slavia Prag'a transfer olmuştu. Çekya ekibi oyuncu için 4 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Slavia Prag ile 85 maça çıkan Rumen futbolcu bu maçlarda 20 gol 20 asistlik bir performans sergiledi. Galatasaray yönetiminin bu oyuncuyu transfer etmek için sıkı bir pazarlığa girişmesi bekleniyor.