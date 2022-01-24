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  3. Cimbomda ortalık fena karışacak! Gazeteci Emre Kaplan'dan Taylan Antalyalı hakkında şoke eden iddia!

Cimbomda ortalık fena karışacak! Gazeteci Emre Kaplan'dan Taylan Antalyalı hakkında şoke eden iddia!

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor'un karşılaştığı maçın ardından paylaşım yapan Emre Kaplan, Taylan Antalyalı hakkında şoke eden bir iddia ortaya attı.

Cimbomda ortalık fena karışacak! Gazeteci Emre Kaplan'dan Taylan Antalyalı hakkında şoke eden iddia!

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekibin 1-0 öne geçtiği karşılaşmanın ikinci yarısında Trabzonspor etkili futbolu ile sonuca giderek maçı 2-1'e getirdi. Bordo-mavili ekibin 2. golünden önce kritik bir hata yapan Taylan Antalyalı da sosyal medyada büyük tepki topladı. Emre Kaplan'ın ortaya attığı iddia ise ortalığı oldukça karıştırdı.

BİLGİ SIZDIRDIĞI İDDİA EDİLDİ

Maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme gelen Emre Kaplan, "Taylan, demek ki Galatasaray orta sahasında oynamak takımın 11ini bir gün önceden vermeye benzemiyormuş kardeşim" şoke edici bir iddia ortaya attı.

Cimbomda ortalık fena karışacak! Gazeteci Emre Kaplan'dan Taylan Antalyalı hakkında şoke eden iddia!

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Milli futbolcunun takım içerisinde yer alan gizli bilgileri dışarı sızdırdığını ifade eden bu paylaşımın ardından sosyal medya adeta çalkalandı. Bir kesim Emre Kaplan'a bu iddiasını ispatlaması gerektiği yönünde tepki gösterirken bir kesim ise Taylan Antalyalı'nın başarısız performansının ardından böyle bir olayla adının çıkmasından oldukça rahatsız oldu.

Çok konuşulan bu paylaşımın ardından sarı-kırmızılı ekip tarafından soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Cimbomda ortalık fena karışacak! Gazeteci Emre Kaplan'dan Taylan Antalyalı hakkında şoke eden iddia!

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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