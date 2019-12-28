Cimbom'un konuğu Antalyaspor
Sezona beklenmedik bir başlangıç yapan Galatasaray,devre arasınına girilirken son maçta sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Türk Telekom Stadyumu'unda oynanacak karşılaşma saat 20:00'da başlayacak. Maçı ise Abdulkadir Bitigen yönetecek. Mücadele Beinsports'tan naklen yayınlanacak.
Galatasaray sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşma saat 20:00'da başlayacak ve naklen Beinsports'tan yayınlanacak.
İKİ TAKIMDA EKSİKLER
Galatasaray'da Florin Andone,Christian Luyindama sakatlıkları NZonzi ise kadro dışı olması sebebiyle kesin olarak oynamayacak isimler. Şener Özbayraklı,Marcao ve Mario Lemina'nın sakatlıklarının geçtiği ve Terim'in görev vermesi halinde sahada olabilecekleri bildirildi.
47. KEZ
Galatasaray ile Antalyaspor,Süper Lig'de cumartesi günü 47. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan maçlarda ise sarı-kırmızılılar 28,kırmızı-beyazlı ekip ise 7 galibiyet aldı. Taraflar 11 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Bu mücadelerde ise Galatasaray 90 gol atarken,Akdeniz temsilcisi ise 44 gol ile karşılık verdi.
GALATASARAY'IN EZİCİ ÜSTÜNLÜĞÜ
İki takımın istanbul'da yaptığı 23 maçta,Galatasaray'ın rakibine galibiyet sayısında 14-4 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar 5 müsabakada da berabere kaldı.Bu maçlarda İstanbul'da yapılan son 11 lig maçının 5'ini Galatasaray,birini Antalyaspor kazandı,5 müsabaka da berabere bitti ve Akdeniz temsilcisi toplamda alınan 7 galibiyetinden 4'ünü deplasmanda elde etti.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray
Muslera
Mariano
Donk
Marcao
Nagatomo
Feghouli
Selçuk
Belhanda
Ömer
Falcao
Babel
Antalyaspor
Ferhat
Angelo
Eren
Celutska
Sangare
Chico
Serdar
Hakan
Chahechouhe
Blanco
Amilton
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