Cimbom'un konuğu Antalyaspor

Galatasaray sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşma saat 20:00'da başlayacak ve naklen Beinsports'tan yayınlanacak.

İKİ TAKIMDA EKSİKLER

Galatasaray'da Florin Andone,Christian Luyindama sakatlıkları NZonzi ise kadro dışı olması sebebiyle kesin olarak oynamayacak isimler. Şener Özbayraklı,Marcao ve Mario Lemina'nın sakatlıklarının geçtiği ve Terim'in görev vermesi halinde sahada olabilecekleri bildirildi.

47. KEZ

Galatasaray ile Antalyaspor,Süper Lig'de cumartesi günü 47. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan maçlarda ise sarı-kırmızılılar 28,kırmızı-beyazlı ekip ise 7 galibiyet aldı. Taraflar 11 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Bu mücadelerde ise Galatasaray 90 gol atarken,Akdeniz temsilcisi ise 44 gol ile karşılık verdi.

GALATASARAY'IN EZİCİ ÜSTÜNLÜĞÜ

İki takımın istanbul'da yaptığı 23 maçta,Galatasaray'ın rakibine galibiyet sayısında 14-4 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar 5 müsabakada da berabere kaldı.Bu maçlarda İstanbul'da yapılan son 11 lig maçının 5'ini Galatasaray,birini Antalyaspor kazandı,5 müsabaka da berabere bitti ve Akdeniz temsilcisi toplamda alınan 7 galibiyetinden 4'ünü deplasmanda elde etti.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray

Muslera

Mariano

Donk

Marcao

Nagatomo

Feghouli

Selçuk

Belhanda

Ömer

Falcao

Babel



Antalyaspor

Ferhat

Angelo

Eren

Celutska

Sangare

Chico

Serdar

Hakan

Chahechouhe

Blanco

Amilton