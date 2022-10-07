Çimento İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Çimento İmal İşçisi görev tanımı nedir, Çimento İmal İşçisi ne iş yapar, Çimento İmal İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Çimento İmal İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çimento İmal İşçisi Tanımı;

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Çimento İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Çimento İmal İşçisi Maaşları

Çimento İmal İşçisi maaşı ortalama aylık 6050 _TL’dir. En düşük Çimento İmal İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çimento İmal İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8114.02

Meslek Adı :

Çimento İmal İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Çimento, Taş Ve Diğer Mineral Ürünler İle İlgili Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İnşaat levhaları, arduvaz, boru, kablo kanalları, havalandırma, duman ve toz tahliye boruları gibi asbestli çimentodan yapılan ürünleri üreten bir fabrikada bir ya da daha çok görev yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Çimento İmal İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İstenilen alaşım ve uygun yapıda kullanılmaya hazırlık için asbest elyaflarına kırma makinesinde işlem uygulamak,

b) İşlem gören elyafı su ve çimentoyla karıştırmak,

c) Makineyi çalıştırmak,

d) Kalıpla ve basınçla karışımla boru, asbestli çimento levhaları ve diğer asbestli çimento ürünleri üretmek,

e) Asbestli çimento üreten fabrikalarda özel görevler yapabilir ve buna göre sınıflandırılabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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