Çimento indirirken tartıştığı arkadaşını 3 yerinden bıçakladı

Denizli'de çimento indirirken tartıştığı kişiyi bıçaklayan yabancı uyruklu işçi, polis tarafından yakalandı. İddiaları reddeden şüpheli, suçlamaları kabul etmedi. Olay, Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan A. (34) adlı yabancı uyruklu işçi ile Hüseyin F. (37) arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Hüseyin F., Hasan A.'yı göğsünden ve kollarından bıçakladıktan sonra kaçtı. İhbar üzerine sağlık ekipleri, yaralıyı Denizli Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Polis ekipleri, olay yerine giderek şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Ancak şüpheli, suçlamaları reddederek masumiyetini savundu. Yaralının ameliyat edildiği ve tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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