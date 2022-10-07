Çimento Paketleme Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Çimento Paketleme Makinesi Operatörü Tanımı;

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Çimento Paketleme Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Çimento Paketleme Makinesi Operatörü Maaşları

Çimento Paketleme Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6050 _TL’dir. En düşük Çimento Paketleme Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çimento Paketleme Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8114.26

Meslek Adı :

Çimento Paketleme Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Çimento, Taş Ve Diğer Mineral Ürünler İle İlgili Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Silolara doldurulmuş çimentonun döner kantarlar vasıtasıyla paketleme makinesinde paketlenmesi işini yürüten kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Çimento Paketleme Makinesi Operatörü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Silolardan çimento getirmek,

b) Paketleme makinesine aktarmak,

c) Paketleme işlerini yapmak,

d) Yükleme işlemini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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