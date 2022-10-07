Çimento Paketleme Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Çimento Paketleme Makinesi Operatörü Tanımı;
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Çimento Paketleme Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Çimento Paketleme Makinesi Operatörü Maaşları
Çimento Paketleme Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6050 _TL’dir. En düşük Çimento Paketleme Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çimento Paketleme Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
8114.26
Meslek Adı :
Çimento Paketleme Makinesi Operatörü
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar
Meslek Alt Ana Grubu :
Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri
Meslek Grubu :
Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri
Meslek Birim Grubu :
Çimento, Taş Ve Diğer Mineral Ürünler İle İlgili Makine Operatörleri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
İlköğretim
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Silolara doldurulmuş çimentonun döner kantarlar vasıtasıyla paketleme makinesinde paketlenmesi işini yürüten kişidir.
Görev ve İşlem Basamakları :
Çimento Paketleme Makinesi Operatörü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Silolardan çimento getirmek,
b) Paketleme makinesine aktarmak,
c) Paketleme işlerini yapmak,
d) Yükleme işlemini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
Güncel Meslek : EVETYORUM KAT: Yukarıdaki Çimento Paketleme Makinesi Operatörü maaşlarına ek olarak sizlerde Çimento Paketleme Makinesi Operatörü mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.
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