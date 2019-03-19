Çimento Tasarım Yarışması’nda proje teslimleri başladı

OYAK Çimento Beton Kâğıt Grubu'nun "Beklenmedik Dönüşümler" temasıyla öğrenci ve profesyonel tasarımcıları çimentoyu kullanarak tasarımlar üretmeye teşvik eden Çimento Tasarım Yarışması'nın proje teslim sistemi açıldı. Katılımı ücretsiz olan ve bireysel ya da ekip halinde başvuru yapılabilen yarışmada projeler 15 Mart-5 Mayıs 2019 arasında kabul ediliyor.

OYAK Çimento Beton Kâğıt Grubu'nun, çimento ve betonun doğru kullanımını artırmak ve yaygınlaştırmak amacıyla bu yıl ilkini düzenlediği ve kayıtların 15 Şubat'ta başladığı Çimento Tasarım Yarışması'nda proje teslimleri 15 Mart 2019 tarihinde başladı. 2019 yılı teması "Beklenmedik Dönüşümler" olarak belirlenen yarışma, profesyonel ve öğrenci olmak üzere iki ayrı kategori ve iki ayrı aşamada düzenleniyor.

Yarışmanın birinci aşamasında katılımcılardan, gündelik hayatta kullanılacak bir objeyi "kendin yap" (do-it-yourself) mantığıyla üretmeleri ve üretim sırasında ihtiyaç duyulan malzeme ve yöntemleri kullanıcıya tarif eden bir "kendin yap seti" tasarlamaları bekleniyor. Jürinin değerlendirmesi sonucunda ikinci aşamaya katılma hakkı kazananlar, tasarladıkları obje ve kendin yap setini OYAK Çimento Beton Kâğıt Grubu'na ait bir üretim merkezinde, donanımlı bir atölye ortamının imkanlarından yararlanarak uygulama şansı bulacak.

İkinci aşamada jüri değerlendirmesinin ardından profesyonel kategorisinde birincilik ödülü 15 bin TL, ikincilik ödülü 12 bin TL ve üçüncülük ödülü 9 bin TL iken; öğrenci kategorisinde birincilik ödülü 12 bin TL, ikincilik ödülü 9 bin TL, üçüncülük ödülü 6 bin TL olarak takdim edilecek.

Mimarlık ve tasarım disiplinlerinden öğrenci ve profesyonellere hitap eden yarışmanın jürisinde; Betonart Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Y. Mimar Neslihan Şık, Akademisyen Doç. Dr. Saitali Köknar (Kadir Has Üniversitesi), Y. Mimar Pınar Gökbayrak (PAB Mimarlık), Y. Endüstri Ürünleri Tasarımcısı Mirzat Koç (+mkd Mirzat Koc Design) ve Y. Mimar Melike Altınışık (Melike Altinisik Architects) yer alıyor.

Kaynak: İHA