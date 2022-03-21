Çimento Test Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Çimento Test Elemanı görev tanımı nedir, Çimento Test Elemanı ne iş yapar, Çimento Test Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Çimento Test Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çimento Test Elemanı Tanımı;

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Çimento Test Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Çimento Test Elemanı Maaşları

Çimento Test Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Çimento Test Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çimento Test Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3111.25

Meslek Adı :

Çimento Test Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel

Meslek Mensupları Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Kimya Ve Fizik Bilimleri Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çimento üretim süreçlerindeki numune alma ve şahit numuneleri muhafaza etme, gerekli hazırlıkları yaparak analiz etme, bu kapsamda kullanılan cihaz ve donanımların doğrulamasını yapma ve mesleki gelişimini sağlamaya ilişkin bilgi ve becerilere sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Çimento Test Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İSG, çevre güvenliği ve kalite önlemleri almak

b) Kişisel koruyucu donanım (KKD) kullanmak

c) İş süreçlerinde çevre güvenliği önlemleri almak

d) Laboratuvar atıklarını ambalajlamak ve etiketlemek

e) Laboratuvar atıklarının muhafaza ve teslim edilmesini sağlamak

f) Numune alma, muayene ve deney süreci rapor ve formlarını tutmak

g) Malzeme, araç-gereç, donanım temin etmek

h) Cihaz ve donanımların doğrulamasını yapmak

i) Numune alma işlemlerini yürütmek, numuneyi almak

j) Analiz için muayene ve deney yöntemini belirlemek

k) Numunenin nitel incelemesini yapmak

l) Numuneyi temsil eden homojen analiz numunesini hazırlamak

m) Fiziksel analiz yapmak

n) Gravimetrik analiz yapmak

o) Volumetrik analiz yapmak

p) Enstrümantal analiz yapmak

q) Deney doğrulaması yapmak

r) Muayene ve deney sonrası sonuç işlemlerini yürütmek

s) Numuneyi etiketlemek

t) Numune muhafaza koşullarını kontrol etmek

u) Muhafaza süresi dolan numuneleri ortamdan uzaklaştırmak

v) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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