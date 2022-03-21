Çimento Üretim Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Çimento Üretim Sorumlusu görev tanımı nedir, Çimento Üretim Sorumlusu ne iş yapar, Çimento Üretim Sorumlusu olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Çimento Üretim Sorumlusu mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çimento Üretim Sorumlusu Tanımı;

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Çimento Üretim Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2022 Çimento Üretim Sorumlusu Maaşları

Çimento Üretim Sorumlusu maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Çimento Üretim Sorumlusu maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çimento Üretim Sorumlusu iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3122.34

Meslek Adı :

Çimento Üretim Sorumlusu

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Maden, İmalat Ve İnşaat Süpervizörleri

Meslek Birim Grubu :

İmalat Süpervizörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Üretim birimi ekiplerini yöneterek çimento üretim süreçlerinde bakım onarım ve duruşların planlanmasını destekleyen, üretim sürecinde stok ve sevkiyat takibini yapan ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Çimento Üretim Sorumlusu; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak

b) Kalite yönetim sistemi ile ilgili faaliyetleri yürütmek

c) İş organizasyonu yapmak

d) Döner fırınlar, konkasör/kırıcı ve ezici sistemler, hammadde ocakları, farin, kömür ve çimento değirmenleri, siklonlar, ön homojene sistemler, soğutma ve kurutma üniteleri, gezer vinçler ve hatları, stok sahaları, paketleme üniteleri gibi donanım, sistem ve ünitelerin izlenmek

e) Üretim sürecinde bakım onarım ve duruşların planlanmasına destek vermek

f) Üretim sürecinde karşılaşılan aksaklık sorun ve arızaların tespitini sağlamak

g) Planlı/kontrollü duruş kararının alınmasına destek vermek

h) Üretim sürecinde yaşanan sorunun niteliğine göre ani duruş kararı vermek ve sebebinin tespitini sağlamak

i) Planlı/kontrollü duruş için stok seviyelerinin yeterliliğini kontrol etmek

j) Planlı/kontrollü ve ani duruşlarda bakım onarım listesinin oluşturulmasına destek vermek, gerekli ekipleri talep etmek, gerekli araç, gereç ve ekipmanı talep etmek

k) Planlı/kontrollü ve ani duruş kapsamında ilgili birimlerce yapılan müdahale sürecini takip etmek ve sistemin kontrollü biçimde devreye alınmasını koordine etmek

l) Üretim sürecinde stok ve sevkiyat takibi yapmak

m) Birim ekiplerini yönetmek

n) Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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