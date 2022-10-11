Çimento Üretim Yardımcı Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Çimento Üretim Yardımcı Elemanı görev tanımı nedir, Çimento Üretim Yardımcı Elemanı ne iş yapar, Çimento Üretim Yardımcı Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Çimento Üretim Yardımcı Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çimento Üretim Yardımcı Elemanı Tanımı;

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Çimento Üretim Yardımcı Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Çimento Üretim Yardımcı Elemanı Maaşları

Çimento Üretim Yardımcı Elemanı maaşı ortalama aylık 6150 _TL’dir. En düşük Çimento Üretim Yardımcı Elemanı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çimento Üretim Yardımcı Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9329.03

Meslek Adı :

Çimento Üretim Yardımcı Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

İmalat Sektöründe Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış İmalat Sektöründe Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

saha kontrollerini yapan, sahadaki hazırlık işlemlerini yürüten, sistem ve cihazların temizlik ve yağlamalarına yardım eden ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Çimento Üretim Yardımcı Elemanı ; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a)İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak b)Kalite yönetim sistemi ile ilgili faaliyetleri yürütmek

c)İş organizasyonu yapmak

d)Döner fırınlar, konkasör/kırıcı ve ezici sistemler, hammadde ocakları, farin, kömür ve çimento değirmenleri, siklonlar, soğutma ve kurutma üniteleri, gezer vinç ve hatları, stok sahaları, ön homojene sistemler, paketleme üniteleri gibi donanım, sistem ve ünitelerde, görevleri kapsamındaki kontrolleri yapmak, makinelerin temizlemek ve yağlamalamak, çalışma alanlarını temizlemek

e)Saha kontrol çalışmalarına katkıda bulunmak

f)Sahadaki makinelerin ve hatların işlevsellik izlemesini yapmak

g)Arıza bildiriminde bulunmak

h)Paketleme bilgilerinin doğruluğunu kontrol etmek

i)Sahayı/sistemi bakım-onarıma hazırlamak

j)Cihaz ve sistemlerin revizyonlarına katkıda bulunmak

k)Ürün ve hammadde numunesi almak

l)Temizlik ve yağlama programını izlemek mSistem ve donanımların temizliğini ve yağlamalarını yapmak n)Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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