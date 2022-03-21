Çimentolayıcı-Petrol Ve Gaz Kuyuları Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Çimentolayıcı-Petrol Ve Gaz Kuyuları görev tanımı nedir, Çimentolayıcı-Petrol Ve Gaz Kuyuları ne iş yapar, Çimentolayıcı-Petrol Ve Gaz Kuyuları olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Çimentolayıcı-Petrol Ve Gaz Kuyuları mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çimentolayıcı-Petrol Ve Gaz Kuyuları Tanımı;

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Çimentolayıcı-Petrol Ve Gaz Kuyuları Maaşı Ne Kadar? 2022 Çimentolayıcı-Petrol Ve Gaz Kuyuları Maaşları

Çimentolayıcı-Petrol Ve Gaz Kuyuları maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Çimentolayıcı-Petrol Ve Gaz Kuyuları maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çimentolayıcı-Petrol Ve Gaz Kuyuları iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3117.03

Meslek Adı :

Çimentolayıcı-Petrol Ve Gaz Kuyuları

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Maden Ve Metalürji Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kesonlar ile petrol ve gaz kuyularının cidarları arasındaki kavisli boşluklara beton döken kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Çimentolayıcı (Petrol ve Gaz Kuyuları) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kuyudaki durumu ve şartları inceleyerek çimentolama işlemi için metotlar tavsiye etmek,

b) Gerekli çimentonun miktarını ve cinsini tespit etmek,

c) Çimentonun karıştırılmasına ve hazırlanan karışımın kuyu içindeki gereken yere pompalanmasına nezaret etmek,

d) Betonun donması için gerekli zamanı tespit etmek ve bildirmek,

e) Kuyuyu boşaltarak ikmal edilen işi ve sızıntı bulunup bulunmadığını kontrol etmek,

f) Yardımcılara, alet ve teçhizatın bakımı ve onarımı ile uğraşanlara nezaret etmek,

g) Keson içerisinde arızaların tespiti, sondaj mayilerinin hazırlanması ve kontrol altına alınmayan kuyuların basınçlı çimento harcı ile kontrol edilmesi işlerinde nezaret edebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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