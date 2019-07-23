CİMER'den menemen sorusuna cevap: Biz soğansız tercih ediyoruz

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı (CİMER), Arda isimli bir vatandaşın internet üzerinden yaptığı başvuruyla "Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı?" sorusunu esprili bir dille yanıtladı. CİMER'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşım, kullanıcıları güldürdü.

Vatandaşların şikayet, dilek ve önerilerini dile getirmeleri ve bunlara çözüm aramak için oluşturulan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı sistemine Arda isimli bir vatandaştan gelen soru yüzleri güldürdü. CİMER, portal üzerinden "Menemen soğanlı mı yapılır, soğansız mı? Bu soru yüzünden tartışmaya başlayacağız yardım edin lütfen" sorusunu sosyal medya hesabı üzerinden yanıtladı. CİMER'den yapılan paylaşımda, "Arda Bey CİMER'e zor bir soru sormuş. Sevgili Arda Bey, ilginiz için teşekkür ederiz.

Herkesin damak tadı farklı. Biz soğansız tercih ediyoruz" yazıldı. Kısa sürede ilgisi çeken paylaşım, kullanıcıların güldürdü.

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DHA