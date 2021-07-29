Karadeniz müziğinin sevilen ismi Cimilli İbo, koronavirüsü atlattıktan sonra böbrek nakli hastalıktan sonra böbrek yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Haberler sonrası Cimilli İbo merak konusu oldu. Peki Cimilli İbo kimdir? Nereli? | Cimilli İbo öldü mü? İşte detaylar...

CİMİLLİ İBO KİMDİR? NERELİ?

Karadeniz müziğinin sevilen ismi İbrahim Özer, Cimilli İbo olarak tanınmaktadır. Cimilli İbo 12 Mayıs 1972 Trabzon doğumludur. Sibelim, Cayır Cayır Yanayi, Kakara Kikiri,Şakacı, Oyna, Cimilli İbo ve Fıkralar, Konser Coşkusu, Hasretim Hepinize, Benida/ Esma Hala, Sevdalı, Cimilli'nin Düzüne/ Ağla Yüreğim Ağla, Kemençe, Yalan Dünya Boş ve Sallama Çayı gibi albüm ve çalışmalara imzasını attı.

CİMİLLİ İBO ÖLDÜ MÜ?

Geçtiğimiz sene koronavirüs nedeniyle bir süre yoğun bakımda kalan Cimilli İbo yeniden yoğun bakım servisine kaldırılmıştı. Durumu kritik olduğu bilinen Karadenizli sanatçıya ilişkin flaş bir iddia ortaya atıldı. Ünlü sanatçının hayatını kaybettiği iddia edildi.

Bunun üzerine Eynesil Belediyesi'nin sosyal medya hesabından da sanatçının ölümüne ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Karadeniz müziğinin sevilen ismi Cimilli ibo Rahmeti Rahmana kavuşmuştur. Mekanı cennet olsun tüm sevenlerinin ve sanat camiasının başı sağolsun..."

İDDİALAR ASILSIZ ÇIKTI!

Sosyal medyada hızla yayılan Cimilli ibo öldü haberi asılsız çıktı. Ailesi sanatçının ölüm haberini yalanladı.