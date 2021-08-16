Geçtiğimiz haftalarda yoğun bakıma alındığı öğrenilen ve yaşam mücadelesi veren Cimilli İbo'nun öldüğü öğrenildi. Bunun üzerine Cimilli İbo öldü mü? Cimilli İbo kaç yaşında, neden öldü? Soruları merak ediliyor. Detaylar haberimizde...

CİMİLLİ İBO ÖLDÜ MÜ? CİMİLLİ İBO KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ?

Cimilli İbo olarak tanınan İbrahim Özer, 49 yaşında İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Karadeniz müziğinin en sevilen isimlerinden olan Cimilli İbo'nun vefat haberini Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden de tanınan Zafer Kalfa açıkladı.

Usta sanatçının vefat haberinin ardından ölüm sebebi merak edilmeye başlandı. Geçtiğimiz yıl koronavirüse yakalanan Cimilli İbo bir süre önce yeniden rahatsızlanmış ve böbrek yetmezliği yaşıyordu. Ayrıca Cimilli İbo'nun kanında aşırı enfeksiyona rastlanmıştı.