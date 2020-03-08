Cimnastik: Bakü AGF Trophy Gençler Yarışması

İSTANBUL (AA) - Azerbaycan'da düzenlenen Bakü AGF Trophy Gençler Yarışması'nda milli cimnastikçiler 5 madalya kazandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlılar 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli sporculardan Mert Efe Kılıçer, paralel aletinde altın madalya elde ederken, genel tasnif ile barfiks aletinde Hasan Bulut, halka aletinde de Kerem Şener bronz madalyaya uzandı.

Ay-yıldızlılar, organizasyonda takım halinde gümüş madalya elde etti.





Kaynak: AA