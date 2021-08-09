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Çin, 30 yetkiliyi Covid-19 mücadelesinde yetersiz gördü, affetmedi

Çin, 30 yetkiliyi Covid-19 mücadelesinde yetersiz gördü,affetmedi. Binlerce kişiye test yapılması sonucu vakalarda artış gözlemlendi, tedbiri sıkı tuttu.

Çin, 30 yetkiliyi Covid-19 mücadelesinde yetersiz gördü, affetmedi

Çin'in Kovid-19 salgını mücadele kapsamında 30 yetkiliyi  cezalandırdığı bildirildi. Salgının artış sebebiyle yetkililerin tavizlerini görmezden gelmedi. 24 saat içerisinde 94 vaka'nın gözlemlenmesi çin'i harekete geçirdi. Salgın konusundaki tavrını bir kez daha gösteren Çin, tavize yer yok dedi.

GÖREVLERİNDEN ALINDILAR!

Kovid-19 vakaları artışı sırasında görevleriyle yeteri kadarıyla ilgilenmeyen yetkililer, çeşitli cezalara maruz kaldı.

İçlerinde belediye başkan yardımcı, sağlık komisyon başkanları, turizm görevlileri ve hastane yöneticileri olduğu bildirildi.

Çin, 30 yetkiliyi Covid-19 mücadelesinde yetersiz gördü, affetmedi

94 VAKA

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, 24 saat içerisinde 94 yerel Kovid-19 vakasının olduğunu belirtti. Nanjing şehrindeki havaalanında son derece bulaşıcı olan delta varyant ortaya çıkmış, İlk olarak havaalanı çalışanlarında görüldüğü belirtilmişti. Tropikal Hanian çevresinden iç moğolistana kadar yayılma gözlemlenmişti.

Delta varyantının ortaya çıkışıyla 1,5 milyon nüfusa sahip olan Zhangjiajie şehri kapatılmış sosyal mesefe ve seyahat kısıtlamaları getirilmişti.

Çin, 30 yetkiliyi Covid-19 mücadelesinde yetersiz gördü, affetmedi

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