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Çin Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin kimdir, kaç yaşında?

Çin Ankara Büyükelçisi'ne yapılan paylaşımın ardından Çin Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin kimdir, kaç yaşında? sorusu internette çokça aratılamaya başlandı. Biz de Çin Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin hakkında tüm bilgilere haberimizde yer verdik.

Çin Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin kimdir, kaç yaşında?

Çin Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin kimdir, kaç yaşında? sorusu şu sıralar internet mecrasında sıkça aratılanlar arasına girdi. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

ÇİN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ LİU SHABİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

58 yaşında olan Çin Büyükelçi LİU Shaobin, Ağustos 1963'de dünyaya geldi. Üniversite mezunu olan Shaobin, 1985 yılında Çin Dışişleri Bakanlığında göreve başlamıştır. Sırasıyla Dışişleri Bakanlığı Asya Genel Müdürlüğü Müsteşarı ve Daire Başkanı, Çin'in Seul Büyükelçiliği'nde Elçi Müsteşar, Dışişleri Bakanlığı Dış Güvenlik İşleri Genel Müdür Yardımcısı, Çin'in Tokyo Büyükelçiliği'nde Elçi, Dışişleri Bakanlığı Dış Güvenlik İşleri Genel Müdürü olarak görev yapmıştır. Ekim 2020'de Çin'in Ankara Büyükelçiliği görevine atanmıştır.

 

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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