Çin aşısı bedava mı yapılacak? Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının giderek etkisini arttırdığı son günlerde merakla beklenen Çin aşısı 'CoronaVac' hakkında bir çok iddia ortaya atılmaya devam ediyor. Peki Çin aşısı bedava mı yapılacak? Çin aşısı alan ülkeler hangileri? Çin aşısı hakkında bilgiler...

ÇİN AŞISI BEDAVA MI YAPILACAK?

Reuters'ın aktardığına göre CoronaVac aşısının tek dozu Çin'de 200 yuan (yaklaşık 30 ABD Doları) tutuyor. Ancak bu aşının fiyat farklı ülkelere farklı fiyattan satılması da söz konusu olabilir. Zira Çin sağlık otoriteleri ağustos ayında yaptıkları açıklamada 2 doz aşının fiyatının yaklaşık bin yuan (150 dolar) olacağını duyurmuştu.

Endonezya merkezli Bio Farma şirketi, Sinovac şirketiyle 40 milyon doz alımı için anlaşmaya vardığını ve aşının doz başına Endonezya'da 13.60 dolara mal olacağını bildirdi.

Türkiye ise Çin'den alınacak aşının bedava olacağını açıkladı.

ÇİN AŞISININ YAN ETKİLERİ VAR MI?

Lancet'in yaptığı değerlendirmede aşının olumsuz reaksiyonlarının hafif olduğu belirtiliyor; en yaygın semptomun enjeksiyon bölgesinde görülen ağrı olduğu ifade ediliyor.

Viral vektörlü aşılar veya DNA veya RNA gibi diğer COVID-19 aşı adaylarıyla karşılaştırıldığında, CoronaVac ile aşılamadan sonra ateş oluşumunun nispeten düşük olduğu kaydediliyor.

Türkiye'de aşılamanın devam eden aşamalarında her 500 gönüllüde ara değerlendirme raporları hazırlanıyor. 6 Kasım tarihinde 518 kişi ile hazırlanan ara güvenlilik raporuna göre, aşının önemli bir yan etkisinin bulunmadığı tespit edildi.

En sık görülen yan etkiler yorgunluk (yüzde 7,5), baş ağrısı (yüzde 3,5), kas ağrısı (yüzde 3), ateş (yüzde 3) ve enjeksiyon yerinde ağrı (yüzde 2,5) olarak raporlandı.

Bağımsız veri izleme komitesi, ara güvenlilik raporununda aşının güvenliliği ile ilgili çekinceleri olmadığını bildirdi.

AŞILAMA YÖNTEMİ NASIL OLACAK?

Türkiye, üçüncü faz çalışmaları devam eden Çin menşeli Covid-19 aşısını deneme uygulamalarına katıldı. Bu aşının, toplamda 12 bin 450 gönüllü üzerinde uygulanması planlanıyor.

Sağlık çalışanları grubundaki uygulamaların güvenlilik verileri olumlu olarak değerlendirildiği için uygulamalar normal riskli vatandaşlara da açıldı.

Bakanlığın açıklamasına göre aşı şu şekilde uygulanıyor:

"Aşı çalışmasında, gönüllülerin bir kısmına gerçek aşı, diğer bölümüne ise plasebo veriliyor. Bu yöntem, bilgisayar programı tarafından rastgele olarak belirleniyor ve hangi gönüllüye ne yapıldığını araştırma ekibi bilmiyor. Gönüllü vatandaşlar üzerinde yapılacak denemelerde, her 3 kişiden 2’sine gerçek aşı uygulanacak. Bu sayede gerçek aşı ile aşı olmayanlar arasında etki farkı ortaya konulabilecek. Çalışmanın bitiminde, plasebo kolundaki tüm gönüllüler de tekrar merkezlere davet edilecek ve gerçek aşı uygulaması yapılacak."

ÇİN AŞISI ALAN ÜLKELER

Endonezya - 128 milyon doz

Brezilya - 46 milyon doz

Şili - 60 milyon doz

Bangladeş - 100 bin doz