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  3. Çin aşısı CoronaVac'ın ilk sevkiyatı tamalandı: Endonezya, 1,2 milyon dozu teslim aldı

Çin aşısı CoronaVac'ın ilk sevkiyatı tamalandı: Endonezya, 1,2 milyon dozu teslim aldı

Çin'de geliştirilen yeni tip koronavirüs aşısı CoronaVac'ın Endonezya'ya ilk sevkiyatı gerçekleştirildi. Devlet Başkanı Joko Vidodo, ülkesinin 1,2 milyon doz aşıyı teslim aldığını duyurdu.

Çin aşısı CoronaVac'ın ilk sevkiyatı tamalandı: Endonezya, 1,2 milyon dozu teslim aldı

Endonezya, Çin’den ilk parti yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını teslim aldı. Devlet Başkanı Joko Widodo, yaptığı açıklamada, Çinli ilaç şirketi Sinovac Biotech tarafından geliştirilen "CoronaVac" adlı aşıdan 1,2 milyon dozu kapsayan ilk sevkiyatın gerçekleştiğini belirtti.

AŞILAMANIN BAŞLAYACAĞI TARİH VERİLMEDİ

Widodo, toplu aşılama çalışmaları kapsamında gelecek ay başına kadar 1,8 milyon doz daha alım yapmayı planlandıklarını belirterek, aşılama sürecinin ne zaman başlayacağına ilişkin ise net bir tarih vermedi. Sinovoc ile yıl sonuna kadar 30 milyon doz aşı alımı için iş birliği yapan Endonezya, İngiliz-İsveç ilaç şirketi AstraZeneca’nın geliştirdiği potansiyel Kovid-19 aşısı için de 100 milyon dozluk anlaşma yaptığını açıklamıştı.

Çin aşısı CoronaVac'ın ilk sevkiyatı tamalandı: Endonezya, 1,2 milyon dozu teslim aldı

SAĞLIK BAKANI DUYURMUŞTU

Sağlık Bakanı Agus Putranto, geçen hafta, devlete ait PT Bio Farma, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, BioNTech, Sinopharm ve Sinovac şirketlerine ait potansiyel aşıların ülkede kullanımı olası Kovid-19 aşıları arasında yer aldığını bildirmişti.

Çin aşısı CoronaVac'ın ilk sevkiyatı tamalandı: Endonezya, 1,2 milyon dozu teslim aldı

Öte yandan Endonezya, 11 Ağustos’ta, yaklaşık 2 bin gönüllüyle Sinovoc’a ait Kovid-19 aşı adayının üçüncü aşama klinik çalışmalarına başlamıştı.

Çin aşısı CoronaVac'ın ilk sevkiyatı tamalandı: Endonezya, 1,2 milyon dozu teslim aldı

ENDONEZYA'DA SON DURUM

Ülkede bugüne kadar 575 bin 796 kişi Kovid-19'a yakalanırken, ölenlerin sayısı sayısı 17 bin 740’a yükseldi, 474 bin 771 kişi iyileşti.

Berna Akkaya
Editör


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