Çin aşısı Sinovac'ın Endonezya'daki etkinliği yüzde 65,3 olarak açıklandı!

Son dakika haberi... Endonezya Gıda ve İlaç Ajansı, Türkiye'nin de satın aldığı Çin'in Sinovac aşısının yüzde 65.3 oranında etkili olduğunu açıkladı.

CNN Türk'ün haberine göre, Endonezya, Sinovac aşısına 'acil kullanım onayı' verdi.

Ülkemiz tarafından 50 milyon doz anlaşması yapılan ve 3 milyon dozunun sevkiyatı gerçekleştirilen, SinoVac tarafından geliştirilen CoronaVac aşısının Türkiye'de Faz - 3 çalışmaları da devam ediyor.

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