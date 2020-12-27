Çin aşısı yaptıran Prof. Dr. Özlenen Özkan yan etkilerini ilk kez açıkladı!

Sinovac firmasının testleri geçtiğimiz günlerde Çin’den getirilerek gönüllülere uygulandı. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan da testlere gönüllü olarak katılıp aşı yaptırmıştı. İki doz şeklinde yapılan koronavirüs aşısının son dozunu da tamamlayan Özkan, korkulanın aksine belirli bir yan etkisinin bulunmadığını söyledi.

Çin aşılarının Pazartesi günü ülkeye girişi beklenirken bir çok vatandaşın aklında hala aşının kötü bir yan etkisinin bulunup bulunmadığı var. Rektör Özlenen Özkan, yaşadıklarını Hürriyet'e anlatarak insanların aşı hakkındaki endişelerini yok etti;

''ELDE ETTİĞİMİZ SONUÇLAR GAYET İYİ''

İki doz aşıdan sonra eşi Prof. Dr. Ömer Özkan ve kendisinin vücudunda ortaya çıkan etkileri Hürriyet’e anlatan Özlenen Özkan, şunları söyledi: “Antikorlarımız çok yüksek seviyede. Cihazın ölçtüğü değerlerin de üstünde antikor oluşmuş olması söz konusu. Bu sonuçların ne kadar efektif olduğu ve ne kadar uzun süreceği hakkında şu anda kimsenin bilgisi yok. Bunu zaman gösterecek. Ancak şu aşamada elde ettiğimiz sonuçlar gayet iyi.

''SADECE BAŞ VE KAS AĞRIM OLDU''

Bize yapılan aşının master plasebo (boş aşı, yani tuzlu su) olma ihtimali vardı. Ama plasebo olmadı, eşim de ben de aşıya denk geldik. Aşıyı iki doz halinde yaptırdıktan sonra belirgin bir sağlık sorunum olmadı. Biraz baş ağrım ve kas ağrım oldu. 2’nci dozu olduktan sonra halsizlik yaşadım.

''ŞU AN ELİMİZDEKİ EN GÜÇLÜ SİLAH''

Aşı çalışmalarının uygulandığı merkezlerde ve üniversite hastanemizde yapılan uygulamalarda da gördüğümüz kadarıyla aşının çok ciddi bir yan etkisi yok. Aşı olanlar arasında hastalığa yakalandığını düşünen insanların da bu süreçte hastalıkları çok ağır seyretmedi. Bu da bize ümit veren bir şey. Aşı sonuç olarak şu an elimizdeki en güçlü silah.

"BİZDEKİ ANTİKOR SEVİYESİ ÇOK DAHA YÜKSEK''

Ailemde koronavirüse yakalananlar oldu. Onlar hastalığı geçirmiş olmasına rağmen, antikor seviyelerini ölçtüğümüz zaman bizdeki antikor seviyesinin çok daha yüksek olduğunu gördük. Aşının, hastalığı geçirmenin sağladığından daha fazla bağışıklık sağlaması son derece ümit veren bir sonuç.”

"AKSİ HALDE ESKİ GÜNLERE DÖNMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

Aşı karşıtlarına seslenen Özkan, şu çağrıyı yaptı:

“Bu yaklaşımı şuna benzetiyorum: Bir deli bir kuyuya taş atıyor, kırk akıllı çıkaramıyor. Bilim insanlarının tavsiyelerine kulak vermelerini rica ediyorum. Aksi halde eski günlerimize dönmemiz mümkün değil. Aşıyı olabildiğince geniş kitlelere uygulamaktan başka çıkar yol yok. Ancak bu salgını durdurursak ekonomide ve eğitimde yaşadığımız aksamaları da giderebiliriz. Böylece eski günlere dönmeyi hızlandırabiliriz.”