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Çin aşısında yeni gelişme: İkinci aşamaya geçiliyor!

Çinli şirket SinoVac tarafından geliştirilen ve ülkemize 13 milyon doz sevkiyatı gerçekleştirilen yeni tip koronavirüs aşısı CoronaVac için ikinci aşamaya geçiliyor. İki doz arasında beklenmesi gereken 28 günlük süre, Baan Koca ve Bilim Kurulu Üyeleri için 10 Şubat, Sağlık çalışanlaı için ise 11 Şubat'ta sona erecek.

Çin aşısında yeni gelişme: İkinci aşamaya geçiliyor!

30 Aralık'ta Türkiye'ye gelen 3 milyon doz aşı, 14 gün süren test aşamasının ardından,13 Ocak Çarşamba günü acil kullanım izni almıştı.

Aynı gün ilk aşıyı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri oldu. Ertesi gün ise, sağlık çalışanlarıyla toplu aşılama sürecine geçildi.

Çin aşısında yeni gelişme: İkinci aşamaya geçiliyor!

Akabinde yapılan 3 buçuk milyon ve ardından da 6,5 milyon doz aşının sevkiyatıyla birlikte aşılama takviminin en üst kesiminde yer alan 90 yaş üzerinden itibaren vatandaşların aşılanmasına geçildi.

İki doz arası beklenmesi gereken 28 günlük süre, Bakan Koca ve Bilim Kurulu üyeleri için 10 Şubat Çarşamba günü dolacak. Sağlık çalışanlarının bekleme süresi ise, 11 Şubat'ta sona erecek.

Çin aşısında yeni gelişme: İkinci aşamaya geçiliyor!

YENİ HAFTADA İLK GRUBUN İKİNCİ DOZ UYGULANMASINA BAŞLANACAK

NTV'de yer alan habere göre, yeni haftada aşı olan ilk grup için, 2. dozun uygulanması başlayacak. Gözler bir yandan da Çin'den ikinci sevkiyatla gelen 6 buçuk milyon doz aşının güvenirlilik testi sonuçlarında.

25 Ocak'ta Türkiye'ye gelen aşıların 14 günlük test sürecinin kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor.

Aşılar bu testleri geçerse, acil kullanım onayı verilecek ve 6 buçuk milyon doz aşı kullanıma sunulacak.

Çin aşısında yeni gelişme: İkinci aşamaya geçiliyor!

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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