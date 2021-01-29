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  3. Çin aşısının sevkiyetı devam ediyor: 3 buçuk milyon doz aşı daha geldi!

Çin aşısının sevkiyetı devam ediyor: 3 buçuk milyon doz aşı daha geldi!

Çin'den sipariş edilen SinoVac firmasının ürettiği CoronaVac aşılarının ikinci partisinin kalan kısmı da İstanbul Havalima'nına getirildi. 3 buçuk milyon doz aşının ülkemize sevkiyle birlikte imzalanan 50 milyon dozluk anlaşma kapsamında 13 milyon doz aşı Türkiye'ye ulaşmış oldu.

Çin aşısının sevkiyetı devam ediyor: 3 buçuk milyon doz aşı daha geldi!

Çin'den sipariş edilen Korona virüs aşısının ikinci partisinin kalan kısmı, Türk Hava Yolları(THY)'na ait TK 6175 sefer sayılı Boeing 777-ER tipi 'Zigana' isimli kargo uçağıyla Pekin'nden İstanbul'a getirildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından Çinli SinoVac firmasından sipariş edilen korona virüs aşısının üç milyon dozluk ilk bölümü geçtiğimiz 30 Aralık'ta Ankara'ya ulaşmış, 10 milyon dozdan oluşan ikinci partinin 6,5 milyonluk ilk bölümü ise 25 Ocak Pazartesi günü İstanbul'a getirilmişti.

Çin aşısının sevkiyetı devam ediyor: 3 buçuk milyon doz aşı daha geldi!

BAKAN KOCA DUYURDU

Dün gece saatlerinde sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak yeni aşıların gelişine ilişkin bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, "İnaktif aşıların 10 milyon dozluk 2. sevkiyatının birinci bölümü geçtiğimiz hafta sonu elimize ulaşmıştı. Bu sabah itibariyle ikinci bölümü ülkemize ulaşmış olacak. Tedarik programına uygun olarak aşı sevkiyatı devam edecek" açıklamasında bulundu.

 

Çin aşısının sevkiyetı devam ediyor: 3 buçuk milyon doz aşı daha geldi!

Bu doğrultuda ikinci parti aşıların ikinci bölümünü kapsayan korona virüs aşıları da, Pekin'den kalkan Türk Hava Yolları'na ait TK6175 sefer sayılı kargo uçağıyla bu sabah saat 06.00'da İstanbul Havalimanı'na getirildi. Böylece 10 milyon dozluk ikinci parti tamamlanmış oldu. Uçaktan indirilen aşılar daha sonra gümrük işlemleri için depolara alındı.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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