Çin Büyükelçisi Xiaoming’den İngiltere’ye Hong Kong uyarısı

Çin Büyükelçisi Liu Xiaoming, yeni ulusal güvenlik yasasının duyurulmasının ardından İngiltere'yi Hong Kong'a müdahale etmeme konusunda uyardı.

İngiltere, geçtiğimiz günlerde Çin'in yeni güvenlik yasasına tepki olarak yaklaşık 3 milyon Hong Kongluya İngiliz vatandaşlığı yolu açacağını duyurmuştu. Duyurunun ardından Çin Büyükelçisi Liu Xiaoming, yaptığı açıklamada İngiltere'yi Hong Kong konusunda uyararak, vatandaşlık yolu önerisini "kaba müdahale" olarak nitelendirdi. Büyükelçi Liu, İngiltere'nin vatandaşlık teklifini yeniden gözden geçirmesini umduğunu açıkladı. Liu, "İngiltere hükümeti Hong Kong olayları hakkında sorumsuzca açıklamalar yapmaya devam ediyor" dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ise yaptığı açıklamada, milyonlarca Hong Konglunun İngiltere'ye gelmesine izin vermenin Çin'in iç işlerine müdahale olmadığını ifade ederek, suçlamaları reddetti. Raab, "Çin ile olumlu bir ilişki istiyoruz ama burada asıl mesele, Çin'in uluslararası yükümlülüklerini ve uluslararası sorumluluklarını yerine getirmesine güvenilip güvenilemeyeceğidir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, geçtiğimiz hafta İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yaptığı açıklamada Hong Kong'da uygulanacak olan yeni güvenlik yasasının, Çin-İngiltere Ortak Deklarasyonuna aykırı olduğunu dile getirmişti. Johnson, yasanın Hong Kong'un özerkliğini ihlal edeceğini belirtmiş, Hong Konglulara İngiltere'de yaşama, çalışma ve vatandaşlık başvurusu yapma imkanı verileceğini duyurmuştu.

Kaynak: İHA