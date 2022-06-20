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  3. Cin çıkarma seansı gümletti! Beyaz TV ekranlarında seyirciden cin çıkardı!

Cin çıkarma seansı gümletti! Beyaz TV ekranlarında seyirciden cin çıkardı!

Beyaz TV ekranlarında Pelin Hürman isimli metafizik uzmanı, seyirciden cin çıkardı. O anlar ülkenin gündemine oturdu.

Beyaz TV ekranlarında yaşanan ilginç anlara bir yenisi daha eklendi. Metafizik uzmanı olduğu bilinen Pelin Hürman, canlı yayında seyirciden cin çıkarmak isteyince olanlar oldu. Ülkenin gündemine oturan görüntüler, sosyal medyada viral oldu. 'Bir buçuk dakikada çıkartırım, çayımı içer giderler' diyen Hürman, sunucuya da zor anlar yaşattı.

Cin çıkarma seansı gümletti! Beyaz TV ekranlarında seyirciden cin çıkardı!

"ADAM GÜLMEMEK İÇİN ZOR DURUYOR"

Beyaz TV'de canlı yayınlanan 'Her Açıdan' programına katılan ve kendini metafizik uzmanı olarak tanıtan kadın, yayında bir anda bağırarak cin çıkarma işlemini gerçekleştirdi. O anlarda sunucuya zor anlar yaşatan kadın "Adam gülmemek için zor duruyor" yorumunda bulundu.  Sosyal medyanın gündemine oturan görüntüler "Utanç anları" şeklinde yorumlandı.

 Cin çıkarma seansı gümletti! Beyaz TV ekranlarında seyirciden cin çıkardı!

Cin çıkarma seansı gümletti! Beyaz TV ekranlarında seyirciden cin çıkardı!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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